Csaták a velencei rendelőintézet körül

„Itt vagyunk a koronavírus járvány harmadik hullámának kellős közepén, komoly erőfeszítéseket teszünk, hogy a rendelőintézet működni tudjon folyamatosan és két hét múlva is. Mindeközben a velencei önkormányzat vezetőjének támadásai miatt kell átcsoportosítani az erőinket” – fogalmazott Ferencz Péter, a kistérségi Szakorvosi Rendelőintézet vezetője, akit a többségi tulajdonos velencei önkormányzat vissza akar hívni posztjáról.

„Döbbenet” – ezzel az állítással kezdte Velence Város Hivatalos Oldala annak az ügynek a kiposztolását, amelyben megmagyarázzák a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a visszahívását. A társaság többségi – 99,7 százalékos – tulajdonosa a velencei önkormányzat, ügyvezetője pedig Ferencz Péter doktor, korábbi tisztifőorvos, aki 2019-ben függetlenként, de a Fidesz támogatásával indult Velencén az önkormányzati választásokon képviselő-jelöltként. A kezdetek, azaz 2010 óta vezeti az egészségügyi intézményt, amely több önkormányzat (Velence, Martonvásár, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Sukoró, Vereb és Zichyújfalu) társaságaként a térség betegeit látja el. Gerhard Ákos polgármester azonban most több olyan sérelmét is elárulta a lakosságnak, amely miatt végül az ügyvezető visszahívását, tehát leváltását kezdeményezte. Továbbá egy 2020 szeptemberében kelt Állami Számvevőszéki (ÁSZ) jelentést is csatolt, amely a szolgálat 2015-2018 közötti időszakra vonatkozó átvilágítása után készült.

Az ÁSZ főbb megállapítása szerint „A Társaságban minősített többségi befolyással rendelkező Velence Város Önkormányzata a tulajdonosi joggyakorlás kereteit nem szabályszerűen alakította ki. A Társaság nem rendelkezett a taggyűlés által megalkotott, a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottsági tagok és a vezető munkakörben dolgozó munkavállalók javadalmazására vonatkozó szabályzattal. A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az ellenőrzött időszakban a számviteli törvény szerinti beszámolók mérlegtételeit leltárakkal nem támasztotta alá, ezáltal beszámolói nem voltak megalapozottak.”

Ennek a jelentésnek az elkészültét megelőzően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is vizsgálatot folytatott – éppen ugyanerre az időszakra vonatkozóan. A 2015-2018 közötti időszakra vonatkozó „jogkövetési vizsgálat” teljes jegyzőkönyvét nyilvánosságra hozta a velencei önkormányzat (magánszemélyek megnevezésével, adószámaik feltüntetésével együtt). Számos megállapítást tettek itt a revizorok, bár csak néhányat emelt ki ezek közül a polgármester. A jegyzőkönyv szerint azonban „A revízió megállapította, hogy a társasági adóról szóló 29-es számú bevallás minden évben benyújtásra került, a bevallásban szereplő adatok megegyeznek a közzétett egyszerűsített beszámolóban szereplő adatokkal és a főkönyvi kivonatokon szereplő összegekkel.” A NAV arra is utalást tett, hogy léteznek ugyan leltáradatok, csak hiányosak. És a szúrópróbák minden esetben alátámasztották a leltárban szereplő tételek meglétét.

A polgármesteri nyilatkozat a KATA adózással kapcsolatosan „komoly mulasztások”-ról ír. Állítása szerint a szolgálat „2017-re és 2018-ra vonatkozóan késedelmesen, csak az adóhatósági vizsgálat hatására nyújtotta be a KATÁ-s vállalkozások részére évi egymillió forintot meghaladó kifizetésekről szóló bevallást, a 2016-os évre vonatkozóan azonban ezt a revízió felhívása ellenére sem pótolta, annak ellenére, hogy folyamatosan történtek a KATA törvény hatálya alá tartozó adózók részére 1 millió forint feletti kifizetések. A biztosítási jogviszony bejelentések és a járulékbevallások adataiban 28 fő esetében voltak eltérések.” A jegyzőkönyv következő szakaszáról azonban már nem szól a nyilatkozat, amely szerint az adóhatóság felhívását követően „tételesen felülvizsgálták a biztosítotti jogviszony bejelentéseket és járulékbevallásokat. A szükséges javításokat, korrekciókat elvégezték.” Vagyis a könyvelési pótlások és egyéb adatszolgáltatások következtében megszűntek az eltérések, illetve „A fennmaradó eltérések abból adódnak, hogy 9 fő megbízási jogviszonyban álló magánszemély részére kifizetés az eltéréssel érintett időszakban nem történt, ezt alátámasztják a revízió részére átadott kifizetési jegyzékek.”

Szó van a nyilatkozatban kegyelemdöfésről is, melyet a Fejér Megyei Főügyészség adott meg. A szervezet levelében az olvasható, hogy a munkavállalókra vonatkozó szabályzatot, melyről a fentiekben már írtunk, kéretik pótolni. A közösségi oldalas megnyilvánulás továbbá arról is szól, hogy az ügyvezető „cserben hagyta a várost”, mert az önkormányzat intézkedett a fertőtlenítésről, a sátorok felállításáról, s mert az ügyvezető nem engedte covid pontok létrehozását az intézetben, azokat csak azon kívül tudták ezért felállítani. Fájlalta a polgármester azt is, hogy a védőfelszereléseket, melyeket egy támogató adott az önkormányzatnak, magának a város vezetőjének kellett személyesen kiszállítania – ezt, írja Gerhard Ákos -, Ferencz Péter „nem érezte feladatának”.

– Itt vagyunk a harmadik hullám kellős közepén, s miközben másfél hónapja azon dolgozunk, hogy folyamatos legyen ellátás, a velencei önkormányzat támadásait kell állnunk – fogalmazott a Fejér Megyei Hírlapnak Ferencz Péter ügyvezető, akit a fenti kérdések kapcsán kerestünk meg. Az ügyvezető elsősorban leszögezte: korrigálták a hiányzó szabályzatokat, a könyvvizsgálójuk is megtette a kiegészítéseket, a NAV is rendben találta a főkönyvi kivonatokat, a leltárral egyezőséget talált és elkészült a kért intézkedési terv is.

– A Számvevőszék és a Főügyészség által is említett, a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályzat is elkészült, hónapok óta ott van a polgármester asztalán. S mivel az ÁSZ a polgármester figyelmét hívta fel, hogy kezdeményezze a szabályzat megalkotását, ezért azt gondolom, a következő lépés az övé – mondta az ügyvezető, hozzátéve, hogy nehéz nem politikai támadásként értékelni a történeteket, az átvilágítási intézkedéseket, miután maga a polgármester mondta neki, hogy miután indult a választásokon, ellenfélként kezeli őt.

– Annak ellenére is, hogy csupán három pontból állt a „politikai programom”: egynapos sebészet a rendelő mellé, mammográfiás szűrőállomás létrehozása és egy speciális ultrahang várandósoknak – emelte ki Ferencz Péter, ahogy azt is: a polgármester nehezményezte, hogy kampányidőszakban az ügyvezető elküldte a szakellátó területéről a szórólapozó embereit, mivel a rendelőintézet és a parkoló nem közterület.

– Ugyanezt megtettem akkor is, amikor az előző polgármester állította ott ki a kampányautóját. A szakszolgálatnál igyekszünk szakmai munkát végezni, nem politizálni – tette hozzá, ahogy azt is: több tulajdonos önkormányzat is levelet írt a velencei önkormányzatnak, hogy vonja vissza törvénysértő határozatait. Ferencz Péter nemrég ügyvédi felszólítást is kapott, hogy postázza ki a taggyűlés összehívására vonatkozó dokumentumot az érintetteknek (a járványügyi szabályok most nem teszik lehetővé a személyes találkozót), melyben az áll: a tagok egyetértenek abban, hogy leváltják Ferencz Pétert és kinevezik Egyed Pétert 3 hónapra.