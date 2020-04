Csapatostól jönnek a cserebogarak

A rovarok gyakran okoznak kárt a szőlőben, ezért folyamatosan védekezni kell ellenük. Vannak közöttük speciális szerekkel gyéríthetők, és olyanok is, amiket érdemes inkább csak csapdába csalni.

A szőlő visszafogott volt a korai felmelegedés idején, nem bontott rügyet, így jól átvészelte a gyümölcsösöket károsító hajnali fagyokat. Most viszont kirobbant, és érzékeny zöld leveleit ezernyi veszély fenyegeti. Eltekintve most gombabetegségektől, molyoktól és atkáktól, foglalkozzunk a cserebogarakkal. Többféle is létezik, így találkozhatunk áprilisi, májusi cserebogárral éppúgy, mint közönséges vagy kalló cserebogárral. A felsoroltak a szőlőben elsősorban úgy tesznek kárt, hogy lárváik rágnak a föld alatt.

A zöld színű cserebogarak ezzel szemben az éppen most kibújt lombozatot károsítják. Gyönyörű teremtmény a fémes csillogású hátával, de nagyon kártékony. Több fajtája is van, így találkozhatunk az ültetvények kötött járva a rezes, a kunsági zöld cserebogárral és a zöld cserebogárral is.

A zöld cserebogár könnyen összetéveszthető a közönséges rózsabogárral, ám utóbbinak lapos a háta, míg a cserebogáré kifejezetten domború. Homokos területek talajába rakja a tojásait, és az azokból kikelő lárvák, a pajorok, két évig esznek a talajban mindent, amit lehet. Előbb csak a humuszt, később növények gyökereit is szívesen fogyasztják. Június második felében és júliusban rajzanak, és nagyon jól reagálnak a feromoncsapdákra. Fontos különbség a többi cserebogárféléhez képest, hogy a zöld nem este, hanem nappal repül.

A varsás csapda nagy tömeg hím bogarat képes befogni. Sokan környezetkímélő módszerként állítják be a bogarak lerázását a tőkékről, ám hiába próbálkozunk ezzel a hajnali órákban, amikor még pihennek, mert amelyik leesik, az vagy azonnal beássa magát a talajba, vagy elrepül és utána egész nap rágcsálja a levelet. Mindegy, hogy csapdázás vagy lerázás módszerével gyűjtünk egyedeket, azok nem vesznek kárba, ugyanis kiváló minőségű, magas beltartalmi értékekkel rendelkező baromfitáplálék válhat belőlük.

Fontos, hogy ne tegyük a szőlősorokba a feromoncsapdát, mert a bogarak, mielőtt foglyul ejtenék saját magukat, még belakmároznak a szőlő ízletes leveleiből. Érdemes tehát kényeztetés helyett 5–10 méterre helyezni az ültetvénytől.