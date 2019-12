Csalihallal csapta be az ötkilós csukát a székesfehérvári Cseszneki Róbert

Többféle hal telepítését tervezi a közeljövőben a Velencei-tó vízhasznosítója, a Magyar Országos Horgász Szövetség.

– Változékony, késő őszi idő volt a 48. héten, a hét utolsó napjaira a mínuszok is megérkeztek, így már csak kevesen horgásztak pontyra, keszegre, s csak elvétve akadt ilyen fogás – osztotta meg tapasztalatait lapunkkal Bozai Zsolt, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének halőri csoportvezetője. Ám a szakember azt is megjegyezte, hogy a ragadozók kedvelői a héten sem panaszkodhattak. – Partról és csónakból ugyancsak sok süllőt sikerült horogra csalni. Általában a kisebb méretű példányok voltak aktívak, de több egy-két kilós egyed is felvette a csalit. Csukát jól lehetett fogni, a legnagyobb hal súlya meghaladta az öt kilót. A szerencsés horgász csalihallal csapta be a tekintélyes méretű ragadozót.

Folytatta a háromnyaras ponty telepítését a vízhasznosító Magyar Országos Horgász Szövetség: legutóbb mintegy 14 mázsa, kifogható méretű állomány került a tóba. A tervek szerint hamarosan két­nyaras pontyot, süllőt, csukát és keszeget is telepítenek a Velencei-tóba.