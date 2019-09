Csalai Közösségi Tér: pénteken megnyitják

George Kégl festőművész lesz pénteken 18 órától a Csalai Közösségi Tér vendége. Ezzel a beszélgetős esttel nyílik meg az új közösségi tér, ahová ezután rendszeresen várják majd a csalaiakat.Például nyitott tornatermi foglalkozásokra.

Régi vágyuk teljesül a csalaiaknak: elkészült és pénteken meg is nyílik a Csalai Közösségi Tér. Amint az önkormányzati kommunikációs központ hírül adta: a nyitóbeszélgetés vendége George Kégl festőművész lesz, akit családi gyökerek kötnek a városrészhez. Alkotásait egy tárlat keretében már megismerhették a fehérváriak az Öreghegyi Közösségi Házban. Most a csalai Kégl család történetéről, a kastélyról, valamint pályájáról is mesél pénteken 18 órától.

A Csalai Közösségi Térben szeptembertől a Nyitott tornatermek program keretében is lesznek foglalkozások, hogy a városrészben élők is bekapcsolódhassanak az ingyenes mozgási lehetőségekbe. Ezenkívül is sokféle programot terveznek A Szabadművelődés Háza részeként működő intézményben. Hétfőtől péntekig 16 és 20 óra között tart majd nyitva a ház, amelynek élettel megtöltéséhez folyamatosan várja Östör Annamária önkormányzati képviselő a közösségi tér munkatársaival közösen a lakók ötleteit is.