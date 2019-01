Családsegítő szolgálat lesz nyárra az egykori óvoda épületéből Mohán

Moha Három nagy összegű pályázatot is elnyert a kis falu, aminek köszönhetően kerékpárút épült. De a polgármester asszony további hírekkel is szolgált.

Most már kerékpáron is eljuthatnak

Elkészült a felújítása annak az igen rossz állapotban levő, kátyúkkal tűzdelt útnak, amely a mohai Dózsa György utcát köti össze a Székesfehérvárról Iszkaszentgyörgyre tartó műúttal. A tükörsima, ám keskeny aszfaltcsíknak mezőgazdasági és kerékpárút a hivatalos megnevezése. A több mint 96 millió forintos beruházás, melyet teljes egészében pályázaton elnyert összegből finanszírozott a mohai önkormányzat, azért is nagy jelentőségű, mert így megvalósult a kis falu összeköttetése a Fehérvár–Iszkaszentgyörgy bicikliúttal is – mondta el a polgármester, Kovács Sándorné. Így a mohaiak most már akár kerékpáron is eljuthatnak – méghozzá védett útvonalon, biztonságos feltételek között – a megyeszékhelyre. Mivel a kis falu néhány kilométerre fekszik Fehérvárról, így arra is lesz lehetőség, hogy – szép időben – akár két keréken guruljanak be a munkahelyükre azok, akik a városban dolgoznak, tanulnak. (Iszkaszentgyörgyről nem egy lakos jár már évek óta rendszeresen kerékpáron munkába.)

A lélekszám az elmúlt évtizedekben csaknem megduplázódott

A község elöljárójától megtudtuk azt is, hogy a mohai önkormányzatnak van egy másik nyertes pályázata is. A több mint 43 millió forintnyi támogatásból az egykori óvodaépületet újítják fel, alakítják át annak érdekében, hogy megfelelő helye legyen a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársának. A gondozó jelenleg a községházán a hivatali dolgozóval egy helyiségben tevékenykedik, ami közel sem ideális megoldás. Ehhez a beruházáshoz – melynek határideje május 31. – ugyanúgy nem kell önerő, mint az útfelújításhoz. A Szederfa sor Moha külterületén található. Ennek felújítását is napirendre tűzhette az önkormányzat, egy harmadik nyertes pályázatnak köszönhetően. A munkálatok összköltsége 27,6 millió, amiből 4,1 milliót tesz ki az önrész – tájékoztatta lapunkat Kovács Sándorné.

Moha leginkább a tikverőzés máig eleven hagyományáról ismert. A falu lélekszáma, amely az utóbbi évtizedekben csaknem megduplázódott, jelenleg 563. Az önkormányzat 2018-ban is rendezett Mikulás-ünnepséget a gyerekeknek, és nyugdíjastalálkozót az időseknek. Utóbbira 85-en voltak hivatalosak, és körülbelül ötven volt azok száma, akik el is tudtak jönni. A műsorban a helyi citeraklub is föllépett, s a 65 éven felülieket személyenként 10 ezer forintnyi támogatással is megörvendeztette az önkormányzat.

A polgármester beszámolt arról is, hogy eljuttatták a szociális tűzifát a rászorulóknak. Tizenhét család részesült tüzelőben. A fát az állam finanszírozza, és a faluba az önkormányzat költségén szállítottak le. A rászorulókhoz pedig helyi vállalkozók és segítők juttatták el, mégpedig társadalmi munkában.

Jó hír, hogy december elsejétől – napi 4 órás munkaidőben – művelődésszervezője is van a falunak.

