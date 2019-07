Családok maradnak, és érkeznek is Sáregresre

Sáregres visszavár! Nos, nem ez az újonnan létrehozott esemény működött „önbeteljesítő jóslatként” – a családok már ezt megelőzően is Sáregres mellett tették le voksukat.

Mintegy 690 lakója van jelenleg Sáregresnek. Itt mindenki jól ismeri a másikat, s éppen ezért a közbiztonság is erős: ha a lakosok ismeretlen, netán gyanús alakot látnak az utcán, azonnal jelentik az illetékes szerveknek, például a polgárőrségnek vagy a polgármesternek. Ezt első kézből, a település vezetőjétől, Albertné Tiringer Máriától tudjuk. Ő 2010 óta alakítja – többedmagával együtt – Sáregres sorsát.

Az itt élők leginkább Székesfehérváron vagy Dunaújvárosban vállalnak munkát; többen a mezőgazdaságból élnek. A közmunkások többek között az önkormányzat kertészetében foglalkozhatnak szántóföldi és fóliás növényekkel. A sáregresi közfoglalkoztatási program példaértékű, ezért elismerést is kapott a település.

A pályázatok figyelése folyamatos, a fejlődés látványos. Sáregres nem részesült adósságkonszolidációban, ezért az államtól kétszer tízmillió forintot kaptak. Mindkét összeget belterületi útburkolat felújítására használták fel. Az eltelt öt év alatt – ugyancsak a pályázatoknak, illetve némi önerőnek köszönhetően – megszépült a polgármesteri hivatal, az orvosi rendelő és a gyógyszertár épülete, megoldódott a művelődési ház csapadékvíz-elvezetésének kérdése, de az I. és II. világháborús emlékművek is megújultak. Folyamatban van a helyi piac kialakítása, illetve az általános iskola felújítása is, amely a jövőben szabadidőházként üzemel majd.

Tervben van még az orvosi rendelő belső felújítása, új játszóeszközök beszerzése, a köztemetők megújítása és a szenny­vízelvezetés megoldása – ez utóbbihoz várják a pályázati kiírást. Addig is: közös erővel épül a település, tele kulturális programmal. Albertné Tiringer Mária reméli, a közös munka folytatódhat.