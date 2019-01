Családok körében is népszerű volt a kisállat-kiállítás

Közel ötszáz kisállatot mutatott be a szokásos januári kiállításán a V–61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete. A pénteki bírálatot követően az újításoknak köszönhetően rendkívül sikeres szombatot és vasárnapot zárhatott a szervező.

A V–61 Alba Regia Galambés Kisállattenyésztők Egyesülete 1958 óta működik, amely szokásos kisállat-kiállítását hétvégén rendezte. A hatvanéves fehérvári civilszervezetnek nagy rutinja van már abban, hogyan kell tenyész-szemléket és kiállításokat szervezni, így az e hét végi rendezvényük is izgalmasra sikeredett. A baromfi-, galamb- és nyúlfélék mellett interaktív játszóház és nyuszisimogató várta a látogatókat, amely rendkívül népszerűvé tette a rendezvényt a családok körében – árulta el a Fejér Megyei Hírlapnak Bárány István, a szervezet titkára, aki körbemutatott a szebbnél szebb fajták és fajok között:

– A sláger természetesen a székesfehérvári bukógalamb és mellette az óriásnyúl, amelyről tudni illik, hogy egyik szülőhelye Székesfehérvár volt, a másik pedig Szeged – mesélte el ismét István, aki elégedetten említette a pénteki bírálatokat is, melyek során – fogalmazott – szerencsére ezúttal is találkozott a bírálók és a tenyésztők ízlése. A januári időszak egyébként a tenyésztők, állatok és a programokra éhes lakosság számára is holtszezon, ezért szervezik mindig ilyenkor az eseményt, derült ki. – Ilyenkor legszebbek a kisállatok, téli tollazatuk, bundájuk teljes pompájában látható, nem véletlen, hogy az emberek csodájukra járnak…