Családi(as) farsangot tartottak a VOKE-ban

Családi farsangra várták mindazokat, akik jókedvre, táncra és szórakozásra vágytak, no és szívesen be is öltöztek farsang alkalmából.

A nyolcgyermekes, néhány éve még székesfehérvári Fedor család egyik ifjú tagja, a 18 éves Bence úgy döntött, jó lenne újraéleszteni a régi családi farsangokat, amelyeknek annak idején előbb a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház, később a VOKE művház adott otthont. Ebből talán az is kiderül, nem amolyan zártkörű, kívülállók számára nem látogatható eseményről van szó. Ám mivel a család a fővárosba költözött, abbamaradt a bálok sora. A szép emlékek és a jó bulik okán az idén Bence úgy gondolta, ideje újrakezdeni és feléleszteni, folytatni a hagyományokat. Összefogtak hát a testvérek és az unokatestvérek, és meghirdették az eseményt. Bence hosszú távra tervez, és reméli, az évek során ismét sikerül nagyobb társaságot összehozni a Fedor-farsangok alkalmával. Ahogy régen, úgy szombaton is nyitott volt az ajtó bárki előtt, aki jelképes belépti díj ellenében szeretett volna csatlakozni a bálhoz, részt venni a jelmezversenyen, vagy megnyerni a tombola díjait. És ahogy az egy jó farsangon lenni szokott: szólt a zene, folyt a tánc. Móka, kacagás és jókedv jellemezte a délutánt, ahol láthattunk ötletes jelmezeket is. Aki pedig megéhezett, megszomjazott, annak is jutott némi – legfőképp házi jellegű, szeretettel készült – betevő a büfé szobában.