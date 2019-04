Családi szobával, medencével, valamint apa-baba helyiséggel bővül a fehérvári osztály

Teljes felújítás várható a fehérvári szülészeten. Otthoni körülményeket, modern, akár alternatív szülési módszerekre is alkalmas tereket kapnak a szülő édesanyák.

Magyarország Kormányának kiemelt célja a családbarát értékrend és a család-, valamint gyermekbarát szemlélet megvalósítása, ezért tavaly „Családbarát Szülészet” pályázatot hirdetett meg a szülészeti osztályok fejlesztése érdekében. A támogatás feltétele, hogy a szülészeti osztályok „A családbarát alapelvekre épülő szülészeti és újszülött ellátásáról” szóló irányelvek alapján működjenek. Ennek az irányelvnek az elkészítése folyamatban van, s ha elkészül, kötelezően alkalmazandó lesz a szülészeteken. A 8 milliárd forintos keretösszegből a 2018-ban az Év Szülészete címet elnyert Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 280 millió forintos fejlesztési támogatást kapott.

Szeretnék, ha még idén elkészülne a felújítás, ami nem egyszerű

Ennek felhasználásáról kérdeztük Hagymásy László főorvost, a kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának vezetőjét. – Olyan szülészeti osztályok létrehozása a cél, ahová szívesen jönnek a kismamák szülni. Tehát a pozitív szülésélmény elérése a cél – fogalmazott a főorvos. – Részben infrastrukturális fejlesztést, részben pedig a szülőszoba, a koraszülött részleg és a berendezések átalakítását, otthonosabbá tételét, műszerek beszerzését, valamint a gyermekágyas szobák fejlesztését tartalmazza a projekt. A cél az, hogy a fehérvári kórházban lévő gyermekágyas szobák mindegyike maximum két- vagy háromágyas legyen. Így a jelenleg négyágyas szobákat leválasztják, átalakítják, valamint lesznek olyan szobák is, amelyben egy anyukát helyeznek el, s ahol a családtagok is helyet kapnak. A szobákhoz tartozó vizesblokkokat felújítják, valamint új bútorzatot is kapnak – új fotelágyak, médiaeszközök, a baba fürdetéséhez való kádak kerülnek a helyiségekbe.

A cél az otthoni körülmények megteremtése

A projekt első ütemében azonban a szülőszobák kerülnek sorra: – Eddig négy egyágyas szülőszobánk volt, vajúdóval, vizsgálóval, s noha eddig is szép körülmények között szülhettek az anyukák, ahol az édesapák is ott lehettek, de ezt még lehet fokozni. Mindegyikben lesz külön vizesblokk, hangulatosabbak, szebbek lesznek. Lesz, ahol üvegfalat alakítunk ki, hogy világosabb legyen, valamint olyan, a gyengéd szülést biztosító eszközöket vásárolunk, amelyek könnyítik a vajúdást. A cél az, hogy otthoni körülményeket teremtsünk az anyáknak a szülés során, amelyen részt vehetnek a családtagok is. Emellett egy ötödik szülőszobát is kialakítanak a fehérvári kórházban, amely családi szülőszoba lesz, ahová akár többen is bemehetnek, s ahol egy szülőmedence is helyet kap, amelyben akár vízben szülést is levezetnek majd.

A mai protokoll ugyanis lehetővé teszi, ahogy azt is, hogy a szülő anyák maguk válasszák meg, milyen módon, helyzetben szülnek – szülőágyon, szülőszéken, járva, sétálva, guggolva vagy medencében. Ezeknek a természetes módszereknek a megteremtése tehát a cél a fehérvári szülészeten. A császármetszés utáni helyzetre is gondolt a főorvos, ugyanis a támogatási összegből jut egy olyan helyiség kialakítására is, ahol még az anyán végzett műtét ideje alatt együtt lehet az apuka újszülött babájával.

– A műtét ideje alatt az apuka mellkasára helyezzük az újszülöttet, ezt hívjuk „szőrkontaktusnak”, ami épp olyan hatékony a korai szülő-gyermek kapcsolat kialakulásában, mintha az édesanyára tennék szülés után a kicsit, amit egyébként bőrkontaktusnak hívunk – mondja Hagymásy doktor. A pályázat terve kész, a kivitelezési terv jelenleg készül, s hamarosan sor kerülhet a kivitelezés megpályáztatására is. – Azt szeretnénk, hogy még idén megtörténjen a felújítás – mondja a főorvos. Amely egyébként nem lesz egyszerű, ugyanis közben folyamatosan zajlanak a szülések, megy a munka. Egy biztos: az álmok megvalósulásához extra türelemre lesz szükség.