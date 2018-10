Együtt, még erősebben – Családi nappal erősítették a helyi identitást az enyingiek

Valóban ezer színét mutatta meg az ősz Szabadhídvégen, erősítve a helyi identitást és a kohéziót Enying térségében.

Mezőkomárom felől Szabadhídvégre érkezve furcsa alakok mozgását láthatta az utazó. Egy családnak tűnő kisebb embertömeg sétált az épülő híd felé, kezükben fehér lobogót tépázott a szél. Megadták magukat a szórakozásnak: ők is a kultúrházhoz érkeztek, hogy aztán kilencedmagukkal együtt részt vegyenek az Ezerszínű őszben. Ezt a nevet viselte ugyanis az az akadályverseny és családi nap, amely egy pályázat keretében jött létre, fejlesztve és elősegítve a helyi identitás és kohézió erősítését Enying térségben.

– Szabadhídvég, Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy, Lajoskomárom, Székesfehérvár – sorolta kérésünkre Peládyné Jámbor Krisztina szervező a csapatokat delegált települések sorát.

– A program összefogja a családokat: minden korosztályból jelen vannak itt emberek. És épp ez a lényeg: hogy együtt legyünk, egy közös programot hozzunk létre – mondta Tóth Andrea jegyző, hozzátéve, abban, hogy a pályázat keretében milyen eseményt szerveznek meg az összetartozást erősítve, a pályázatot kiírók nem kötötték meg a kezüket. Ők pedig tudták: erre a versenyre igény van.

Az akár tízfős menetelő csapatoknak a faluban szétszórtan, több állomáson is helyt kellett állniuk, hogy aztán a legjobb négy közé kerüljenek. A mintegy két kilométeres körzetben totó, íjászat, lövészet, gólyalábas ügyességi próba és tűzoltós elméleti feladat is volt – ez utóbbiban a lajoskomáromi önkéntesek is közreműködtek. De további vicces, gyakorlatias feladatokat is teljesíteni kellett. A kóstolásnál a földhalomra hajazó barna ételkészítményen zseléből készült földigiliszták hevertek, egyikük lila-, másikuk fokhagyma ízű volt, de akadt közöttük zelleres és gombás is. Ezeket az ízeket kellett felismerniük az arra vállalkozóknak. A lovas egyesületnél lovagolni kellett, valamint patkót dobni és bálát gurítani; a gazdaképzőben kék tejet adó tehenet fejhettek a vetélkedők; a tojásfutamban pedig egy mágnessel emelték lábuk közé a tojásokat a játékosok, hogy azokat aztán biztonságban egy másik pontba szállítsák.

S hogy ez a verseny nem csak a csapatokat erősítette, a szervezőbrigád névsorából is látható. A lebonyolításban az önkormányzat, az Együtt Szabadhídvégért Egyesület tagjai és azok családtagjai, a LISE íjászai, a Lajoskomáromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Kiss Lovas Egyesület, a Szabadhídvégi Nyugdíjas Klub, Pető Józsefné és családja, valamint az Ászok Söröző Pizzéria és Kisvendéglő vett részt. Mi több, az első helyen végzett „Kétballábas kancsal kullancs” csapat tagjai – Bódis Lana, Burdohány Edina, Durmics Dávid, Hajgató Zita, Horváth Mónika, Öcs Barnabás, Takács-Horváth Nóra, Takács Milán, Tóth László – a 10 ezer forint értékű nyeremény ajándékkártyát a Szabadhídvégi Napsugár Óvodának ajánlották fel. Ugyanitt a nyugdíjas klub tagjai több száz palacsintát sütöttek. A tésztát Lentiné Vincze Tímea keverte ki, a bele való tölteléket a falu lakosai és az önkormányzat adta – teljesen ingyen, egy igazi közösségi összefogás részeként.