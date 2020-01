Csákberény büszke tornyai – A templomok után a paplak és a plébánia is megújul

Amint az időjárás engedi, indulhat a katolikus plébánia felújítása, aminek végén a falu büszkén mondhatja, az elmúlt években megszépült minden egyházi épületük.

A település katolikus, illetve református templomai az 1780-as évek végén épültek. Azóta több felújításon, modernizáláson is átestek.

A református templom éppen 5 évvel ezelőtt pályázatnak köszönhetően kapott új külsőt, illetve a régi, már nem működő toronyóra és toronyvilágítás helyett újat, és ekkor cserélték le a toronysisakot is. Ugyanakkor a katolikus templom tornyára is került óra – itt előtte nem volt – és közadakozásból megtörtént a belső felújítás is. Ezzel lezárult a felújítások sora, de tavaly ősszel ismét megindult a munka.

– A református lelkészlakás teljes belső felújításon – beleértve a fűtés és a világítás korszerűsítését – esik át, a tetőcsere már megtörtént. Ehhez a gyülekezet 26 millió forint állami támogatást nyert, amelyet az önkormányzat 6 millió forinttal egészített ki – mondta el Vécsei László polgármester. Ezzel párhuzamosan kezdődött el a katolikus templom külsejének felújítása is. Erre a katolikus egyházközség 8 millió forintot nyert, ám ez a felújításhoz szükséges 31 millió forint el­enyésző részét tette csak ki. A polgármester és Spányi Antal megyés püspök az ügy érdekében megegyezett, hogy az önkormányzat és a katolikus egyházmegye 10-10 millió forintot biztosít a munkálatokra, a hiányzó 3 millió forintot pedig adományokból gyűjtik össze. Azt a célt tűzték ki, hogy december 24-én az éjféli szentmisét már a megújult templomban tartják. Nos, a munka elkészült, szentestére lebontották a munkához szükséges állványzatot és a térkövezést is helyreállították a templom előtt.

– Most kezdünk bele egy újabb felújításba: a Magyar falu programban a katolikus egyházközség 15 millió forintot nyert a plébánia felújítására, amely ugyan most lakatlan, hiszen Mórocz Tamás Bodajkról jár át hozzánk misézni, de ettől a felújítás még szükséges. Ebből a pénzből itt is teljes külső és belső felújítást tervezünk, a tetőcserepet már meg is vásároltuk, és amint az időjárás engedi, elkezdődhetnek a munkálatok – árulta el kérdésünkre a polgármester. Ez azt jelenti, hogy tavaszra Csákberényben minden egyházi épület megújul.