Csak türelem kérdése és megérkezik a ponty

Az egyik leginkább elterjedt horgászmódszer a nádi pontyozás, ehhez mérten még talán a harcsára való kuttyogtatást lehetne megemlíteni.

Mindkét horgászati módszer sok kitartást igényel. A nádi pontyhorgászat elsősorban a Balatonhoz köthető, de kialakult a Velencei-tónál, a Tisza-tavon és a nagyobb nádassal bíró tavainknál. A módszer nemcsak hatékony, hanem rendkívül hangulatos is. A nádi pontyozás legendás eszköze a bambuszbot, amelyet házilag készítettek a szak­avatott horgászok.

A ponty a vízinövényekkel benőtt part menti sávban, így a nádasokban és környékükön tartózkodik legszívesebben. A nádi pontyozás egyike azoknak a horgászmódszereknek, melynél nem keressük a halat, hanem szoktató etetéssel tartjuk helyben. A nádi pontyozáskor alapvetően úszós horgászatról beszélünk, azon belül is a feltolós vagy felfektetős módszerről. Amennyiben a part menti sávban nagyobb egybefüggő nádas van, jó esélyünk lehet a pontyfogásra.

– Horgászállásunk kialakításának szempontjai a következők. Nagyon fontos az uralkodó szélirány meghatározása, mert ha rossz helyen karózzuk le csónakunkat, sze­les időben úszónk gyakran a nádasban landol a dobást követően. Ennek figyelembevételével nem árt keresni egy védett öblöt, ahol a vízmélység legalább egy méter. A dobást zavaróan belógó nádszálakat kössük össze vagy vágjuk le. A szoktató etetésünket csak a meder alapos vizsgálata után kezdjük meg, a vízben lehetnek éles vasdarabok, kötelek, üvegcserepek, torzsák. Az ilyen helyeket elkerüli a ponty – tudtuk meg a horgaszat.hu oldalról, ahol több, igencsak rutinos „pontyozó” publikál a nádi pontyozásról.

A horgászhelyünk kitakarítása után jöhet a szoktató etetés, van, aki apró szemessel kezdi, hogy az idecsődülő keszegfélék minél hamarabb „kifürödjék” a helyet. A szemes kukorica is előbb-utóbb meghozza a halat. Mindenképpen türelemjáték ez a fajta horgászat, mert lehet, hogy három nap elteltével már ott a jó hal, de az is elképzelhető, hogy hetek múlva örülhetünk csak. Ne sajnáljuk az időt, ha tehetjük, mindennap azonos időben látogassuk meg horgászhelyünket és etessünk be. Ha módunkban áll, pár nap elteltével tapogassuk ki a feneket, kemény-e már a talaj, elfogyott-e a kukorica. Amikorra beérett a szoktató etetés, már elég a horgászat kezdetén és befejeztével pár marékkal megszórni a helyet. Csalik tekintetében a száraz kukorica, az áztatott és főtt kukorica, valamint a krumpli jöhet szóba. A kitartó etetés majdnem minden esetben meghozza a halat. Amennyiben minden körülmény optimális, elkezdhetjük a horgászatot.

Azt azonban feltétlenül tudnunk kell, hogy a horgunk erős, vastag húsú legyen, 1-2 körüli méretben. Rövid előkére van szükség, az ólmozás egypontos, és a horogtól 3–7 centire van. A zsinór legyen 40-50-es legalább, a horgászbot pedig 4 méter körüli, erős, de rugalmas – a bojlis botok ideálisak lehetnek.