Csak óvatosan a házalókkal!

Egy nemrég megjelent hirdetés kapcsán kereste meg olvasónk a szerkesztőséget, hogy felhívja mindenki figyelmét: óvatosan az idegenekkel.

Olvasónk idős hozzátartozójával történt az eset, aki szeretett volna hagyatékból származó tárgyakat eladni. Ezért hívta fel az apróhirdetésben szereplő személyt, aki a megbeszélt időpontban meg is jelent a háznál, és átnézte a holmit. A kiválasztott tárgyakért elég magas összeget ajánlott, majd előlegként letett 10 ezer forintot, s azt mondta, ami az autójába befér, azt azonnal elviszi, a többiért másnap visszamegy, és akkor kifizeti a fennmaradó összeget. Az eset szerencsésen végződött, ugyanis az idős asszony ebben a formában nem kötött üzletet, így nem keletkezett kára sem. Ám miután a hirdető férfi azóta sem jelentkezett, olvasónk úgy sejti, nem is tervezett 10 ezer forintnál többet fizetni, valamint azt is megjegyezte, reméli, hogy később sem jelenik meg hívatlanul a háznál, ugyanis válogatás közben volt ideje alaposan feltérképezni a portát.

Az idősek és a hiszékenyebbek is pórul járhatnak

Az eset kapcsán lapunk Vörös Ferencnét, a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjét kérdezte, az „unokázós” csalás lefutása után van-e valamilyen új trükk, amivel az idős emberek hiszékenységét vagy kevésbé naprakészségét igyekeznek kihasználni.

– Olyan specifikus elkövetési formát, trükköt, amely tömegesen és kifejezetten Fe­jér megyében fordult volna elő mostanában, nem tudok mondani. Az elkövetőkre általában véve jellemző, hogy nagyon felkészültek, és sok olyan trükköt be tudnak vetni, amellyel nemcsak az időseket, de a kicsit hiszékenyebb embereket is be tudják csapni – mondta az alezredes. Az idősebb korosztály persze nemcsak azért válhat célponttá, mert kevésbé informált lehet a mindennapokban, de azért is, mert ők még olyan közegben nőttek fel, amelyben létezett a bizalom a másik, akár idegenek felé is. Abból indulnak ki, ha ők becsületesek, segítőkészek, más is ugyanilyen becsületesen és segítőkészen áll hozzájuk. Ami pedig a módszereket illeti, vannak, amelyek általánosak, állandó jelleggel jelen vannak a bűnözők palettáján. Ilyen például az, amikor valamelyik szolgáltató vagy hivatal munkatársának adják ki magukat az elkövetők.

Legyünk résen!

Ám most, karácsony közeledtével leginkább a különböző portékákat kínáló házalók megjelenésére kell számítani, főleg kistelepüléseken, ahol kevés az üzlet, nincs piac, beutazni valamelyik nagyvárosba pedig idő- és pénzigényes. A ránézésre kedves és segítőkész alkalmi árusoknál viszont kényelmesen, olcsón lehet vásárolni. Ez lehet a csapda – hívta fel a figyelmet Vörös Ferencné, aki azt is hangsúlyozta, az ilyen házalók gyakran silány minőségű, adott esetben veszélyes termékeket sózhatnak ránk. Azért, hogy ne váljunk áldozattá, bizonyos szabályokat – amelyeket nem lehet elégszer ismételni – tartsanak be!

– Legyenek mindig nagyon körültekintők azzal kapcsolatban, kit engednek be az otthonukba! Ne adjanak lehetőséget, hogy bárki idegen körbenézzen, felmérje a lakásukat, házukat! Több embert egyszerre, ha nincsenek teljes mértékben meggyőződve a bebocsátást kérők személyazonosságáról, főleg ne engedjenek be, és pénzt se adjanak nekik – sorolta az alezredes. Ám ha mégis olyan helyzet áll elő, mint a cikk elején említett eset, nem árt, ha olyan időpontra beszélnek meg találkozót, amikor valaki ráér önökkel lenni – ideális esetben egy ereje teljében lévő férfi rokon, és nem a nyugdíjas szomszédasszony. Ilyenkor se engedjék be azonban az érdeklődőt a lakás olyan helyiségeibe, ahol értékeket tartanak. Készítsék össze az eladni szánt holmit az előszobába vagy a teraszra. Ha telefonon, interneten keresik meg önöket valamivel, ne adjanak meg olyan személyes adatokat, amivel azonosíthatók, se a bankkártya PIN-kódját, se egyéb jelszavakat. Internetes vásárlás esetén kérjenek tanácsot fiatalabb hozzátartozótól, aki magabiztosabban mozog ezen a téren! A hirdetőkkel is bánjanak óvatosan, hiszen minden egyes hirdetésfeladót képtelenség – és nem is dolga – ellenőrizni a hirdetést felvevő cégnek.