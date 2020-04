Csak az utcában lakók hajthatnak be a szári Béke utcába

A megnövekedett forgalom és a járvány megelőzése korlátozást tett szükségessé a Béke utcában: kedd óta mindkét irányból tilos behajtani. Ez alól természetesen az ott lakók kivételek.

Ahogy azt Németh Norbert polgármester lapunk kérdésére elmondta, az intézkedésre azért volt szükség, mert az utóbbi időben egyre több, Tatabánya és Székesfehérvár között közlekedő, főként nyerges vontató, de mellette személyautó, sőt autóbusz is elkezdte használni a Száron át vezető utat. Azzal, hogy a Vértesboglár felől érkezők nem mennek el a felcsúti körforgalomig, hanem Száron keresztül hajtanak az 1-es főútra, több kilométert spórolnak meg.

„Az egyik, amiért ez számunkra problémát jelent, hogy a Béke utca egy kis utca, nem arra alakították ki, hogy szinte folyamatosan dübörögjön rajta a forgalom. A másik – és ez jelen helyzetben még fontosabb –, féltjük a helyieket ebben a vírusos időszakban az átmenő forgalomtól, amely növeli a fertőzésveszélyt, mivel emeli a levegő szennyezettségét. Száron szerencsére eddig egyetlen koronavírus-megbetegedés sem történt” – emelte ki a polgármester, aki hozzátette, a forgalom a távoktatás miatt otthon tartózkodó, ezért néha kint játszó gyerekeket is jobban veszélyezteti. A helyben lakók és az ott dolgozók vagy földet művelők természetesen továbbra is átjárhatnak a Béke utcán. A változást a rendőrségen, a közútkezelőnél és a polgárőrségnél is jelezték.