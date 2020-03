Lezajlott a XXVII. Fejér Megyei Kor-Társ Ki-Mit-Tud?

„Régi mesékre emlékszel-e még? / Volt egyszer rég, volt egyszer rég.” Így indított a besnyői együttes vasárnap délelőtt a Tóparti gimná­zium aulájában.

A nevezett helyszínen és A Szabadművelődés Házában aznap kezdődött a XXVII. Fejér Megyei Kor-Társ Ki-Mit-Tud?, amelyen megannyi lelkes induló mutatta meg tehetségét. Ki előadó-művészet, ki képző-, ipar- vagy népművészet kategóriában. Utóbbi témakörökben kiállítás nyílt a művelődési ház termeiben.

A fellépő előadók többsége többszörös díjazott már

Az idei ki-mit-tud? valamelyest különbözik az előzőektől: idén ugyanis nem három bemutatónapot, csupán kettőt tartanak a szervezők. Az első március 1-jén, vasárnap zajlott, a következőt március 14-én, szombaton rendezik meg. A két alkalom után a zsűri – a mozgást figyelő Bécsiné Krämer Ágnes, az énekes-zenés produkciókat értékelő Varga Júlia és a „minden mást” vizslató Bakonyi István – összesít, így derül ki, kik lépnek fel a március 29-i gálán. Az újabb változás itt következik: az eddig megszokott színházi helyszín helyett – lévén a teát­rumban már nincsen szabad időpont – az egykori Technika Háza ad majd otthont a bemutatkozóknak. Ugyan itt a rendelkezésre álló hely kisebb, a színtér a buszpályaudvarról legalább könnyen megközelíthető. Ez utóbbi pedig fontos szempont, hiszen a huszonhetedik alkalomra sem csak Székesfehérvárról érkeztek öregségi és rokkantnyugdíjasok, valamint nyugdíjasklubtagok. Összesen több mint negyven produkciót jegyeztek az első bemutatónapon.

Az elsők a besnyői Szironta Együttes tagjai voltak: ők a régi meséket elevenítették meg csengettyűikkel. Másodikként a seregélyesi Élő Ősz Nyugdíjas Klub népdalköre érkezett a színpadra, citerakísérettel. Harmadik fellépőként a móri „Ezerjó” Nyugdíjas Klub Német Nemzetiségi Dalkör tagjai daloltak – és zenéltek: harmonikával. A dégi Farkas Mihályné Zsófi néni önállóan, eperfáról szóló énekével állt a publikum elé, őt a Hantosi Népdalkör bordalokkal követte. A hajmáskéri „Pali bácsi” zongora helyett gitárral érkezett a pódiumra, ahonnan a közönségre kikacsintva aztán közös énekre is hívta a jelenlévőket. Itt hangzott el a címben idézett részlet is: „Nem az a jó, ha szeretnek téged. / Csak az a jó, ha te is szeretsz.” A hetedik produkció pedig már egy Szabó Magda-­vers volt Szél Lászlóné tolmácsolásában. Íme, néhány példa, amely megmutatja, mennyire színes is egy ilyen bemutatónap. Nem mellesleg az előadók többsége többszörös díjazott már.