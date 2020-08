Csak a csengőszóra vár a festékillatú, kajászói iskola

Festenek, takarítanak a református templom szomszédságában álló általános iskola megújuló traktusában, egy hónap múlva elfoglalják az első osztályosok a padokat. 2008-ban tanultak utoljára a falak között.

A mi vidékünkön (is) egy időben megfogyatkoztak a gyerekek, lecsökkentek az osztálylétszámok. Nyugat-európai trend ez, hazánkban is sok helyütt jellemző. Épp ezért nagy izgalom és öröm, ha egy kistelepülésen bizakodással nézhetnek a jövőbe, mert minden ház és telek elkelt, építkeznek, tele az óvoda. Ez Kajászó ma. Tizenkét év után ismét gyerekzsivaj töltheti be az egyelőre egyetlen tantermet, felmenő rendszerben indul újra az alapfokú oktatás. Császár Roland, az őszi választásokon nyerte el a többség bizalmát, polgármesterként teljes erőbedobással fogott bele az iskolaszervezésbe. A testület mellé állt, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is segítette őket, a lakosság ugyancsak példásan bizonyított! Ugyanis támogatásért pályázni csak meglévő intézmény ügyében lehet, így egyelőre magukra hagyatkozhattak az iskola(újra)alapítók.

A testület két és fél millió forintot szavazott meg a jó állapotú iskolaépület renoválására, s sok önkéntes munka, adomány vitte előre napról napra ezt a szellemi vállalkozást. Az iskola a Martonvásári Beethoven Általános Iskola fióktelepe lesz. Kajászó a Martonvásári járáshoz tartozik, a Dunaújvárosi Tankerület szakmai felügyelete alá. Ha a negyedik év végén meglesz a négy alsó osztály, akkor válhatnak tagintézménnyé. Az épület kiváló adottságokkal bír, szép helytörténeti gyűjtemény kapta meg az utcai helyiségeket, később elkerül innen. Az iskolabezárás előtt még építkeztek, renováltak, s hirtelen mégis elfogytak a gyerekek, Császár Roland és sokan mások a jó értelmű visszafordulásban bíznak. Ők majdnem mind itt jártak általánosba.

Az elsős tanító néni Kaszab Zsófia, Martonvásárról jár át, maga is nyolcgyermekes édesanya. Egy percig sem gondolkodott, hogy vállalja az utazást, s lényegében az iskolaalapítást, persze a martonvásári testülettel a háta mögött. Nagy kihívás, szép feladat, mondja, minden pedagógus erről álmodozik pályája során.

Hogy „saját” iskolája legyen. Lesz délutános társa is, még egyeztetnek. Készen van a felújított étkező, tálalókonyha, faborítású, magas mennyezetes tornaszoba, vizesblokk, két tanári szoba. A fokozatosan magasodó udvar végén, a domb tetején a régi, pár évtizede jó ízléssel modernizált, egykori felső tagozatos épület, erre is pályáznak, mondja a polgármester.

Gyorsan történtek az események a választás óta, s képviselőtársaival, a helybeliekkel, a segítőkkel előre néz. Az óvodára az előző testület pályázott, tetőt és tetőteret építettek rá, környezetbe illő lett – egyre több a kisgyerek benne. Az önkormányzat megvásárolta a szomszédos romos házat, lebontják, oda tervezik a bölcsődét.

Augusztus 30-án, az évnyitón az óvodában gyülekezik mindenki, majd átvonulnak az iskolába – az első osztályosokat hintón viszik! Kajászón ez semmi uraskodás, hanem csupa hagyománytisztelet. Hát kit vinnének, ha nem az új iskolaalapítókat?