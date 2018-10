Civilek, ételreceptek is megismerhetők a pusztaszabolcsi kalendáriumból

Bemutatták a Szabolcsi kincses kalendáriumot, amelyben a helyi időseké a főszerep.

A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány részéről Czöndör Mihályné Katalin mesélt a kiadványról. Kiderült, régóta akartak kalendáriumot, s ez idén a helytörténeti sorozat részeként készült el, pályázati támogatásnak köszönhetően.

Bartókné Piller Magdolna a fotókat készítette, amelyeken pusztaszabolcsi természeti képek és helyi értékek, pontosabban szobrok láthatók. Ő állította össze továbbá a hónapsorolót. Czöndörné Katalin azon civil szervezeteket mutatja be a kiadványban, amelyeket idősek vezetnek. Ilyen például a Harmónia Nyugdíjas Klub vagy a Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület. Minden hónapra jut egy-egy ilyen szervezet. Ő írta továbbá azokat a történeteket, amelyeket helyi idősek meséltek el, illetve néhány szöveg a helytörténeti sorozat korábbi kiadványaiból került be. A 90 éves Szekula Sándorné Erzsébetnek köszönhetően a helyi bölcsődéről esik szó.

A 88 oldalas kalendáriumban minden egyes hónapra hét-hét oldal jut, s az ételreceptek is szerepet kapnak. A szerkesztők régi szabolcsi finomságokat mutatnak be, így például az édes töltött káposztát vagy a gulyáslevest. A három partnertelepülés jellegzetes ételei is megismerhetők. Bekerültek továbbá linzerek, tészták, cukorbetegeknek való tortareceptek.

A kiadvány bemutatóját az idősek napjára időzítették. A nyugdíjasok találkozóját az önkormányzat és a művelődési ház szervezte meg a hagyomány­őrző alapítvánnyal közösen.

A kalendárium a támogatásból 350 példányban készülhetett volna el, ám az önkormányzat kiegészítette az összeget, így 1500 példányt tudtak megjelentetni. Ezekhez kérésre, például a művelődési házban és a Hagyományok Házában lehet hozzájutni.