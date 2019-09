Cipzárelv, avagy egyet innen, egyet onnan

Tömött sorok a megszűnő sávban, a járművekben piros arcú emberek üldögélnek. Hogy a napsütés vagy az idegesség miatt ilyen az ábrázatuk, nem tudni. A helyzet biztosan kellemetlen: haladnának, de nem tudnak.

Ugyanis nincsen, aki beengedné őket a meg nem szűnő sávba. Miért is tennék? Hiszen nekik van elsőbbségük… Csak egy kis jóindulat vagy előzékenység segítene feloldani a helyzetet. Ha zökkenőmentesen, egyik innen, másik onnan érkezne, az lenne az igazi – a szóbeszédben cipzárelvnek hívják ezt.

– Az elmélet lényege, hogy amikor két sáv egy sávra szűkül, az elsőbbséggel rendelkező járművezető beenged egy másik sofőrt a megszűnő sávban állók közül. Vagyis a cél felé először egy autó megy a meg nem szűnő sávból, majd egy a megszűnőből, s így tovább, hasonlóan a cipzár működéséhez – definiálta a fogalmat Sáfrán András autósiskola-vezető, oktató.

Az utakat sűrűn rója, így van bőven tapasztalata: úgy látja, az autósok közül egyre többen alkalmazzák ezt az elvet Székesfehérváron is. A közlekedők újonnan az Új Csóri úti körforgalomnál Várpalota és az elkerülő út felől, valamint az Auchan-körfogalomnál Veszprém felől érkezve találkozhatnak a cipzárelv gyakorlatát szorgalmazó táblával.

– Renitensek, szabálytalankodó autósok mindig, mindenhol vannak – teszi hozzá az oktató –, de szerencsére egyre több udvarias sofőrrel találkozunk. Azokban a helyzetekben, amikor a cipzárelv működhet, a megszűnő sávban haladóknak érdemes felvenniük a szemkontaktust a mellettük, a nem megszűnő sávban közlekedő járművezetővel. Amennyiben a soron következő sofőr maga elé enged bennünket, soha ne felejtsük el megköszönni a gesztust! – ajánlja Sáfrán András, aki úgy tapasztalja, ezek az apró kedvességek, figyelmességek fokozatosan segítik a közlekedési morál javulását.

Az autósiskola-vezető azért persze azt is hangsúlyozza: a cipzárelv betartása nem kötelező, csak ajánlott megfogadni a könnyebb haladás érdekében. Ha úgy nézzük, egyfajta íratlan szabály ez, amit ha betart az autós, mindenki előre tud haladni. Persze az is igaz: ezekben a helyzetekben továbbra is a KRESZ a meghatározó, vagyis a nem megszűnő sávban haladóknak van elsőbbsége.

Éppen ezért a közlekedésben az is előfordul, hogy a szakaszt jól ismerő, a táblákat figyelő autós már előre átsorol a nem megszűnő sávba, hogy kivárja a hosszú sort, míg más, tapintatlan autósok szándékosan erre „utazva” behajtanak a belső sáv elejére, hogy hamarabb átérjenek a kocsisoron. A legjobb megoldás és a cipzárelv valódi alkalmazása az lenne, ha mindkét sáv folyamatosan töltődne, s mindig a megszűnő sáv legelején álló autós tudna besorolni egy-egy, a meg nem szűnő sávban álló „kollégája” közé.