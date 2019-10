Célegyenesben a csőszi egészségház megnyitása

A szakhatósági engedélyek függvényében, ám minden bizonnyal még ebben a hónapban kinyitja minden kapuját az új csőszi egészségház. Az épület avatóünnepségét szerdán meg is tartotta a közösség.

Nos, a 247 négyzetméter alapterületű egészségház hónapok óta kulcsrakész, 66 millió forint pályázati támogatásból épült meg, a községháza szomszédságában. Immár a rendelők berendezése is megvan. A helyi gyermek és felnőtt háziorvosi rendelés, illetve a védőnői szolgálat is itt lesz. A Magyar Falu Programban nyert 3 millió forintból még a baba-mama közösségi helyként működésre kész helyiséget is berendezhetik, vagyis az egészségház az ügyes tér- és helyzetkihasználással a csősziek egyik közösségi tere is lehet.

A szerdai avatón Deák-Vaizer Viktória református lelkész és Bognár Károly katolikus pap is megáldotta, megszentelte a házat.

Földesi Gábor polgármestertől tudjuk, hogy hét parkoló áll rendelkezésre az egészségház közelében, ennek elkészülte is feltétele volt a nyitásnak. Ezt tehát a tereprendezéssel együtt kialakították, valamint a nyár folyamán elbontották a romos postaépületet is az egészségház elöl. A posta beköltözött a községháza egyik üres helyiségébe.

Azt írtuk az imént, hogy egyik közösségi tere is lehet az egészségház egyik terme a csőszieknek. A másik a falu művelődési háza, amelyre a közeljövőben 98 millió forintot költhetnek, ennek java elnyert támogatás. 80 millió jut a művelődési ház energetikai felújítására. A közbeszerzés végén járnak, e hónapban indulhat is a munka.