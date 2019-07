Elgondolkodtató üzenet a református nyári táborból: Gyere utánam!

Két község, két református templom. Mellettük egy-egy épület. Azokban színes lapok, füzetek, tollak, felcímkézett színes poharak és – kis képzavarral élve – színes nevetések, mosolyok.

Csaknem félszáz lurkó jelent meg csütörtökön a cecei gyülekezeti házban, hogy 9 órától délután egy óráig egy izgalmas program részesei legyenek.

– Napközis táborról beszélünk, így az is megoldható, hogy a gyerekek csak egy-egy napra kapcsolódjanak be a foglalkozásokba. Most sem vagyunk kevesen, de az eddigi legtöbben szerdán érkeztek, akkor 52-en jelentek meg itt – tekintett körbe Sebestyén Éva, a segítők egyike. A főszervezők – hasonlóan a tavalyi évhez – Gajdos János lelki­pásztor és Gajdos Katalin, őket mintegy tízen, szülők és a gyülekezet tagjai is segítik.

A fiatalok minden nap új igéket, aranymondást és éneket tanulnak, a heti főéneket pedig pénteken, vagyis ma délután adják elő a felújított templomban.

– A hét mottója a „légy példa”, ennek szellemében tartjuk a foglalkozásokat. Első alkalommal a beszéd, majd a magaviselet, a szeretet, csütörtökön a hit, pénteken pedig a tisztaság volt, van a középpontban, ezekben a „témakörökben” hallhatnak egy-egy előtörténetet és történetet Jézus életéről a gyermekek – magyarázta Éva. Magunk is láttuk, a tanulás játékos formában zajlik: nem ritka a drámajáték, s a zömében cecei fiatalok kuponokat is gyűjthetnek, amelyeket aztán ajándékokra válthatnak be. Ugyanők szerdán a tűzoltóság jóvoltából habpartin vettek részt, a felajánlásoknak köszönhetően pedig lekvár, kenyér, zöldség és gyümölcs is jut az asztalra.

Hasonlóképp telik a vakációs bibliahét Dégen is, ott egy teljes hetet ölel fel az esemény. A gyermekek több alkalommal elhagyták már a „bázist”, kedden Csákberényben és a csókakői várban jártak, csütörtökön délután pedig a Balaton-parton fürdőztek. Csütörtöki látogatásunkkor az áhítatot csoportfoglalkozás követte a helyszínt adó „kis iskolában” – ezen az alkalmon a szeretet állt a középpontban, a cecei példához hasonlóan történeteken keresztül.

A napközis tábor egyedüli kivétele a pénteki, úgynevezett fordított nap: ma délután érkeznek a gyermekek, sátorban alszanak az udvaron, majd szombaton térnek haza. Erre – mármint a pénteki napra – a szülőket, hozzátartozókat is várják – tudtuk meg Imre Bálint esperestől. A lelkipásztor azt is elmondta: a napi főzésben a gyülekezet tagjai segédkeznek, az alapanyagok vállalkozóktól, a szülőktől és az önkormányzattól érkeztek.

– „Gyere utánam!”, ez a tábor címe, amely az Istenismeret magasabb szintjét teszi lehetővé a beszédtől elkezdve a szereteten át a hitig, tisztaságig – részletezte az esperes. A hét (vasárnap) Dégen is istentisztelettel zárul.