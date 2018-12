Caramel saját névnapján lépett fel a gyermekotthonok karácsonyán Fehérváron

Caramel volt a díszvendég a gyermekotthonok karácsonyán a MOL Sóstó Arénában hétfőn délután. Az énekes ismeri a nehéz gyermekkor megpróbáltatásait, így úgy tudott szólni a gyermekekhez, ahogyan kevesen.

Molnár Ferenc Caramel saját névnapján lépett fel a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat több száz gondozottja előtt a MOL Sóstó Arénában, ahol ugyan azt mondta, hogy kb. öregebb, mint a Mikulás, és hogy találkozott is vele, de az igazság valójában valószínűleg valahol a kettő között van… A lényeg, hogy Caramelre figyelnek a fiatalok, legyenek azok akár a gyermekvédelem neveltjei, akár „átlag” családokban élő gyerekek, személyisége hiteles, hangja pedig megtölt akár egy arénányi teret is. Sőt, azoknak a fiataloknak a szívét is, akik a karácsonyi ünnepekre nem a saját, vér szerinti családjuk körében készülnek, hanem nevelőszülőknél, otthonokban. És ők tudják, mit jelent a „Jégből vagyok” sor Caramel dalában, amit ezúttal is elénekelt a már tíz éve a pályáját taposó, de még mindig fiatal énekes. Köszöntötte őt Cser-Palkvoics András polgármester és Deresné Tanárki Mária, a szakszolgálat vezetője.

– Óriási örömmel biztosította a város a sóstói stadiont ahhoz, hogy a gyermekotthonok lakóinak karácsonyát itt tarthassák meg – szögezte le köszöntőjében Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere hétfőn kora délután, amikor a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gondozottjainak ünnepi műsora előtt szólt a több száz fős közönséghez. – Ez az első, de nem az utolsó Mikulásparti itt, amely akár hosszútávon is lehet majd a helyszíne ennek a fontos rendezvénynek. Az adventi időszakban szép, boldog pillanatokat, áldott, békés ünnepet kívánok mindenkinek – tette hozzá, ahogy azt is: nagyon fontos az, hogy a stadion közösségi programjainak sorában ez az első. – Hiszen ezt egy közösségi térnek szántuk, s erre a legjobb bizonyíték az, hogy ezt az ünnepet és koncertet itt rendezhetik meg. Deresné Tanárki Mária is csatlakozott a köszöntőhöz, Caramelt neve napján – ahogy a polgármester -, úgy ő is köszöntötte. – A mai nap ismét egy szép példája annak, hogy megtapasztaljuk a társadalmi felelősségvállalásból felénk áradó jót. A szeretetet, a tenni akarást. Az ötlet immáron második éve Varga Zsuzsáé, párjáé, Erős Ákosé és gyermekeiké. Sokan emlékeztek rá, hogy tavaly ilyenkor a Prohászka templomban voltunk, ahol szintén csodálatos élmény volt Szent Martin koncertje, természetesen a támogatók jóvoltából. Lám, a folytatás itt van, újabb nagyszerű programmal. Élmény és öröm gyermekeink számára.

