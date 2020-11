Buszkerekeken érkező távolsági közigazgatás Cecén

Minden szépen, szakszerűen lekötözve, rögzítve. A zárt szekrények polcain dobozokban sorakoznak az irodai holmik. Elég húsz perccel kezdés előtt odaérni, de aztán „izzítani” kell hamar a szakrendszereket.

Elöl három személy fér el a buszban, amelynek hátuljában pikk-pakk iroda, kormányablak alakítható ki!

Ahogy lapunkban is beszámoltunk már róla, a Fejér Megyei Kormányhivatal is kapott egy kormányablakbuszt, egy „mobilizált kormányablak ügyfélszolgálati eszközt”. Kedden Cecén járt a fehérvári Koch László utcai kormányablakból útnak induló csapat: két ügyintéző és egy sofőr. Úgy fél órával 13 óra előtt gurultak be a művelődési ház udvarára, ahol már ügyfelek sorakoztak.

– Arra szolgál a kormányablakbusz, hogy a kisebb településeket közelebb hozzunk a közigazgatáshoz. Nagy jelentősége van már a közigazgatásban is a mobilitásnak, igényük van erre az embereknek – mondta el lapunknak az egyik Cecére érkező kormányablak-ügyintéző, két ügyfél között. – Főleg most, a vírushelyzetben nagy előny, hogy nem kell tömegközlekedést használniuk azoknak az ügyfeleknek, akik a kormányablakbuszban intézik el az ügyeiket. Hetente több alkalommal is megyünk a megye különböző helyszíneire – tette hozzá.

A települések, önkormányzatok kérhetik, hogy hozzájuk is beguruljon a busz, e kérések alakítják a menetrendet, amely egyébként a kormanyablak.hu oldalon a „Mobilizált kormány­ablakok” menüpont alatt található meg.

– Ugyanaz az eszköztár van telepítve ide, mint ami bent a hivatalban rendelkezésre áll – mondta, mutatta a hölgy. Tiszta fehér háttér előtt készítik el az okmányokhoz szükséges arcképfotókat, van náluk aláírásokat felvenni képes szerkezet, sőt még ujjlenyomat-olvasó is. Képesek aktiválni az új típusú személyi igazolványokat is.

– Minden le van kötözve, rögzítve. Megérkezés után húsz perc előkészítésre van szükségünk. Csatlakozunk az áramforráshoz, ezt követően „beizzítjuk” a rendszert, belépünk a szakrendszerekbe, kipakoljuk a kis dolgainkat: tűzőgép, toll, pecsétek, biankók, hogy minden kézre álljon – magyarázta az ügyintéző.

Kedden Cecén – többek között – készült vezetői engedély, történt ügyfélkapu-aktiválás és gépjármű átírásával kapcsolatos ügymenet is.