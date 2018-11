Busz ütötte el a kiszökött ebet Fehérváron

Számos szemtanú és állatbarát megrökönyödésére, múlt hét pénteken keresztülgázolt egy kutyán egy busz s úgy ment tovább, hogy meg sem állt. A mögötte haladó autós a következő megállóban vonta kérdőre a sofőrt.

Sajnos időnként megtörténhet. Az utakon mindennapos a kutyák, macskák gázolása, amely – azért ne feledjük – nem csak a közlekedők felelőssége, hanem a gazdáké is. Egy kiszökött huskyt ütött el múlt héten egy busz Székesfehérváron, amely azonban, mintha mi sem történt volna, továbbhajtott. A Fema Állatmentő Egyesületnek szólt a mögöttük haladó autós, melynek utasai megdöbbenve tapasztalták az előttük történteket. A következő megállóban vonták felelősségre a sofőrt a szemtanúk, ahová már Fekete János, a Fema önkéntese is hamarosan kiérkezett. Tenni sajnos már nem lehetett semmit, mondta, az állat az óriási súly alatt azonnal elpusztult. Sőt, mivel a gázolást követően nem húzták félre a sérült testet, még több autó is átment a szerencsétlen jószágon. A gazdája már kereste a kutyát, ám tenni már nem tudott semmit, csak az elpusztult állatot találta meg az úton.

– Sajnos időnként megtörténik az ilyen, de ha már így alakult, az a minimum, hogy a gázoló megáll, hogy megnézze, tud-e segíteni. Már csak azért is, hogy a testet félrehúzza, nehogy további baleset történjen. Ha lehet még segíteni, akkor hívjon fel egy állatvédő szervezetet, aki segít, ha pedig már elpusztult az állat, akkor azt a szolgáltatót, amely az elhullott állatok közterületi felvételéért felelős az adott településen, városban – mondta Turczer Edina, a Fema vezetője, hozzátéve: nyilván nem mindenki teheti meg, hogy egy idegen, sérült állatot betegyen az autójába, és elvigye állatorvoshoz, de ha van rá mód, és nem veszélyes, tegye meg!

Persze ne feledjük: a sokkos állapotban lévő állat veszélyes is lehet, hiszen komoly fájdalmai lehetnek. De semmiképp ne hagyjuk őt egyedül a szenvedéseivel. Ha pedig továbbáll a kutya, és van rá mód, a lehető legpontosabban határozzuk meg, hol lehet. Az állatmentők ugyanis saját költségükön mennek az ilyen sérült, sokkos állatok után – gyakran eredmény nélkül.

A pénteki eset sajnálatos, a sofőr azt mondta az állatbarátoknak, hogy azért nem fékezett, mert az utasait óvta. Ez, hangsúlyozza Fekete János önkéntes, még érthető is. Az azonban, hogy ott hagyta az úton, már nem.