Bűnmegelőzésről tartottak előadást a rendőrök a bicskei általános iskolában

Bicskei általános iskolás diákoknál jártak a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai.

A rendőrség szakemberei bűnmegelőzési előadást tartottak Bicskén, a Szent László Általános Iskola tanulói részére december 17-én. A résztvevők a korosztályukra leselkedő veszélyekről, valamint azok megelőzési lehetőségeiről kaptak tájékoztatást. A prevenciós munkatársak olyan személy-és vagyon elleni bűncselekmények veszélyeire is felhívták a gyerekek figyelmét, amelyekkel ők is találkozhatnak a mindennapok során, továbbá a kábítószerek használatának káros hatásairól és a segélyhívó rendszer, illetve egy rendőrégre történő bejelentés folyamatáról is szót ejtettek.

Az előadások végén a diákok kérdéseket tehettek fel a rendőröknek többek között az internet felelősségteljes használatáról, illetve az iskolai zaklatás és a beilleszkedési problémák lehetséges megoldásairól.

A foglalkozások végén a tanulók apró bűnmegelőzési, továbbá a láthatóságot és észlelhetőséget elősegítő fényvisszaverő kiegészítőket kaptak ajándékba a szakemberektől – tudtuk meg a rendőrségtől.