Büdös a szomszéd kéménye: mit tehetünk?

Mit tehetünk, ha rendszeresen büdös a szomszédunk kéménye, ami miatt ablakot sem tudunk nyitni a saját házunkban?

Mostanság egyre többet hallunk a levegő szállópor-koncentrációjáról, amelyet részben a fűtés is befolyásol, hiszen a szilárd tüzelőanyag – szén, fa – égetésekor is kerülnek apró részecskék a kéményen keresztül a levegőbe. Még rosszabb a helyzet, ha egyéb anyagokkal – például háztartási hulladékkal vagy ruhaneművel – fűtünk.

– Amennyiben egy lakost a környezetében folytatott tevékenység zavar, két úton indulhat el. A települési jegyzőhöz fordul birtokvédelem meg­állapítása céljából, a második, hogy az illetékes hatóságot, jelen esetben a területi járási hivatalt keresi meg közérdekű bejelentés formájában a problémájával – tájékoztatta lapunkat a csákvári címzetes főjegy­ző, Kiss Jolán, aki szerint azonban jobb, ha első körben a szomszédok egymás között próbálják rendezni a kérdést. Egyébként sem érdemes rögtön rohanni és bejelentést tenni, hiszen az időjárási viszonyok miatt is érezhető úgy, hogy minden füst hozzánk száll, a köd vagy a felhők is „lenyomhatják” a füstöt. Felvetődhet, hogy rosszul építették meg a szomszéd kéményét, ám ahhoz, hogy kiderítsük, tényleg szeméttel fűt-e a szomszéd, hatósági vizsgálat szükséges. Ezeknek pedig díjuk is van, amit – ha nem bizonyosodik be a gyanú – a bejelentőnek kell kifizetnie. Azt is érdemes megfontolni, mennyire tesszük tönkre a szomszédi viszonyt, ha mindjárt hatósághoz fordulunk.

Bejelentések

Megkerestük a Fejér Megyei Kormányhivatalt is, az­iránt érdeklődtünk, milyen „kéményes” bejelentések érkeznek hozzájuk: a fűtésszezonban a lakossági fűtés által okozott bűzhatás miatt a lakosság részéről érkező bejelentéseket a környezetvédelmi hatóságok által lefolytatandó eljárások szempontjából két szorosan összefüggő csoportba lehet osztani. Az egyik, amikor a bejelentők elsősorban a kéményekből távozó füst bűze – szaknyelven bűzhatás – miatt nyújtanak be panaszt, a második, amikor a bejelentők ezt kiegészítik azzal, tudomásuk van arról, hogy nem megfelelő anyagokat égetnek a háztartási tüzelőberendezésben. Nem mellesleg ez Magyarországon több mint 15 éve tilos. Ez alól kivételt képez a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék. Viszont hulladéknak minősül, és ezért tilos égetni bármilyen kezelt fát: raklapot, régi ajtó-, ablakkeretet, forgács- és bútorlapot, építési fahulladékot, színes, úgynevezett fényes papírhulladékot, PET-palackot vagy egyéb műanyaghulladékot, hasz­nált ruhát, fáradt olajat.

A hatóságok minden esetben kivizsgálják a bejelentésekben foglaltakat, és hatósági ellen­őrzés során helyszíni szemle keretében vizsgálják meg a bejelentett tüzelőberendezést, valamint azt, hogy milyen anyagokat égetnek el benne a helyszínen, tudtuk meg a kormányhivataltól. Nem túl gyakoriak azonban az ilyen jellegű bejelentések: 2018-ban összesen 16, 2019-ben pedig 26 bejelentés érkezett a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz, amelyek kapcsán helyszíni ellenőrzést tartottak.

Ha a helyszíni ellenőrzésen azt állapítják meg, hogy megfelelő anyagot égetnek el a berendezésben, és a környező lakosságot sem zavarja a kibocsátott füst bűze – ezt tanúmeghallgatások keretében ellenőrzik –, a katasztrófavédelmi hatóság megvizsgálja a kémény kiépítésének szabályosságát is. Amennyiben a helyszíni vizsgálat azt állapítja meg, hogy nem megfelelő anyaggal tüzelnek, és/vagy a környező lakosságot zavarja a kibocsátott füst bűze, a környezetvédelmi hatóság eljárást indít levegőtisztaság-védelmi bírság kiszabására, s kötelezik a jogsértő személyt, hogy tevékenységét fejezze be.