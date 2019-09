Búbánatos bányabonyodalom

Rendkívüli ülést tartott hétfőn az Iszkaszentgyörggyel, no meg az annak közigazgatási területén belül kitermelő dolomitbányával szomszédos Csór község képviselő-testülete.

Bányaügyi emlékeztető: a megyeszékhelyről autóval úgy negyedóra alatt simán elérhető Csór és Iszkaszentgyörgy falvak között van egy bánya és egy szőlőhegy. A bánya területe Iszkához tartozik, a bányászcég oda fizet adót. A szőlőhegy két részre osztódik. Nyugati fele Csórhoz, keleti fele Iszkaszentgyörgyhöz tartozik. Olcsóbb errefelé az átlagos ingatlannégyzetméter-ár, mint Székesfehérváron. Itt az ember úgy élvezheti a vidéki lét örömeit, hogy közben tán még a városi pizzafutár is kirobog.

Birtokvédelmi eljárást indítanak

A bányában zajló kitermelés hangos robbantásokkal és porral jár. A szőlőhegy csóri felén élők egy csoportja protestál az ő méréseik szerint földrengésekkel vetekedő földmozgásokat előidéző bányatevékenység miatt.

A tegnapi önkormányzati ülésen Károly Ede csóri szőlőhegyi állandó lakos, a korábbi bányatüntetés szervezője higgadtan szólalt fel a csóri képviselők előtt. Arról beszélt, hogy elfáradtak. Nyilván úgy értette, hogy ő és a többiek, a vele egyetértő szőlőhegyiek. Károly Ede számadata szerint Csór lakosságának 15 százaléka él a hegyen. (Szűk kétezren lakják Csórt.) Véleménye szerint a bánya és a különböző környezetvédelmi hatóságok úgy tesznek, mintha ők, a szőlőhegyiek nem léteznének.

Ennek ellentmondott akkor, amikor arról beszélt, hogy el akarják őket, a lakókat üldözni a hegyről. Arról is szólt, hogy a nyár folyamán volt négy olyan hét, amikor úgy működött a bánya, amit ők el tudtak viselni, fogadni. A helyzet azóta, szavai szerint, romlott. Jócskán.

– Majdnem ránk szakadt a ház – szólt közbe egy asszony a nyílt ülésen. Állítólag pár napja volt egy durva robbantás a bányában…

A nóvum jelenleg annyi, hogy a polgárok birtokvédelmi eljárást kezdeményeznek a csóri jegyzőnél, hiszen úgy látják, házaik, udvaraik birtoklásában háborgatják őket. Azt akarják, hogy hétvégén, délután és pihenőnapokon csend legyen.

Hajdú András csóri szőlőhegyi lakos lapunknak kifejtette, a bányából szálló por lassan elviselhetetlen, és szerinte a házakban is kár keletkezik. A 17 éve itt elő férfi máskülönben azt is elmondta, hogy a szőlőhegyen az elmúlt öt évben megduplázódott az emberek száma, szinte minden hónapban lát új arcokat.