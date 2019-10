Brájer Éva új feladatot kapott

Brájer Évát, Székesfehérvár kulturális alpolgármesterét, Maroshegy ismét megválasztott önkormányzati képviselőjét a Magyar Turisztikai Ügynökség alá tartozó cég vezetésére kértek fel, melyet elvállalt – jelentette be az érintett hétfői sajtótájékoztatóján.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A feladat összeférhetetlen az alpolgármesteri státusszal, az önkormányzati képviselettel azonban nem. A maroshegyi városrész képviseletéről nem szeretett volna lemondani, emelte ki, így ezt a feladatot viszi tovább. Cser-Palkovics András polgármester pedig hozzátette: nehezen pótolható városvezető távozik most. A város alakuló közgyűlése október 25-én, pénteken 14 órakor lesz, ahol a polgármester jelölése alapján a közgyűlés megválasztja az alpolgármestereket, tanácsnokokat és a bizottságokat is felállítja. Ekkor derül fény arra is, hogy a kulturális alpolgármesteri poszt kérdése milyen módon oldódik meg.