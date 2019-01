Bozsoki Bianka: egy szépségversenyen magunkat kell túlszárnyalni

Hetek óta várjuk a jelentkezőket a Feol.hu új szépségversenyére, a Tündérszépekre. A 2017-es Fehérvár Szépe versenyének második helyezettje és különdíjasa, Bozsoki Bianka beavat minket a szépségversenyek világába!

-Miért érdemes valakinek egy szépségversenyre neveznie?

Ha valakinek nincsen elég önbizalma, pozitív énképe, valamit egy új élményre vágyik, akkor érdemes benevezni egy szépségversenyre. Én úgy gondolom, hogy ki kell próbálni magunkat, amíg lehet, elvégre mikor, ha nem most? Hol, ha nem itt, Székesfehérváron? Veszítenivalója senkinek sincs, én csak biztatni tudok mindenkit, hogy jelentkezzen!

– Mit adott Neked a verseny? Milyen tapasztalataid vannak róla?

Már picit korábban ki akartam magam próbálni egy szépségversenyen, csak nem voltam elég bátor hozzá. Most, hogy volt a 2017-es Fehérvár Szépe, örülök, hogy megtettem.

Sokkal több önbizalommal, jó élményekkel, barátságokkal gazdagabban emlékszem vissza. Imádtam minden percét. A próbákat, a programokat, a kis csapatunkat, jó volt ez a pörgés, és hogy minden rólunk szólt.

A Fehérvár Szépe verseny tovább ösztönzött, kipróbáltam magam a Miss Balaton versenyen is, és még vannak terveim szépségversenyek terén.

– Mi a legkedvesebb emléked a versenyről?

A legkedvesebb emlékem a koronázási ceremónia napja, és a Vörösmarty Színházban való próbák. Ott éreztem azt, hogy az egész versenyen tett munkám megtérül, hogy ez a verseny nem kis dolog, és akik eljönnek a koronázásra, mind ránk lesznek kíváncsiak.

Először kiosztották a különdíjakat, megkaptam a CND különdíját, gondoltam, nekem már megérte ez az egész verseny. Utána kihirdették, hogy a közönségdíj nyertese is én vagyok, akkor úgy éreztem, ennél többet nem is kívánhattam volna, mint a közönség kedvencének lenni. Majd ezt fokozta az első udvarhölgy koronám. Nagyon boldog voltam, elérzékenyültem. Abszolút nyertesnek érzem magam azóta is.

– Miben változott meg az életed a Fehérvár Szépe óta?

Több fotós-, és modellügyekkel kapcsolatos felkérést kaptam azóta, és ami a legszebb: a mai napig emlékeznek az emberek rám. Nagyon jó érzés. Körül-belül havonta kapok egy-egy ilyen párbeszédet, üzenetet, hogy ismerős vagyok valahonnan. Pont valamelyik nap is rám köszönt egy hölgy, hogy ismer engem a Szépségversenyről, hogy nekem szurkolt és gratulál a koronához. Úgymond ismertebb lettem.

– Mit üzennél a jelentkezőknek?

A Tündérszépek jelentkezőinek azt üzenem, hogy nem szabad másokkal foglalkozni, ki miben jobb vagy szebb. A versenyen magunkat kell túlszárnyalni, igenis minden programon, eseményen a legjobb formánkat kell nyújtani, a versenyre összpontosítani és hinni magunkban, valamint élvezni minden pillanatát! Így biztosan garantált a siker!

