Bővült és megújult a bicskei bölcsőde patinás épülete

A kisváros egyik legszebb utcájában működik a bölcsőde az 1950-es évek óta. Egy csoporttal bővült az intézmény, s megújult az épület.

A város szívében, a Batthyány-kastély egykori bejáratához vezető utca az egyik leghangulatosabb rész sokak szerint. Egy 1920-ban épült szép polgárházból lett tanácsi bölcsőde az 1950-es években, s a politikai széljárásoktól függetlenül itt mindig igényes szakmai munka folyt. A vezetők és a dolgozók elkötelezettsége a mai napig kétségbevonhatatlan, a szülők a kezdetektől fogva ezt erősítik meg.

A patinás falak s a külső ellenére azonban ugyancsak elavult az épület, a folyamatos túljelentkezés pedig fejtörést okozott a mindenkori vezetőnek, ezért a nagy felújítás és a bővítés mellett döntött az önkormányzat. A két csoport mellett immáron egy harmadik szolgálja a gyerekek igényeit Tálasné Sikó Melinda szakmai irányításával. Az ünnepélyes avatón természetesen a kicsikről szólt minden, a felnőttek közéjük telepedtek, a kis székek magasságába.

Pálffy Károly polgármester összefoglalta a kétéves folyamatot, ami a pályázattal indult. Az elnyert 72,7 millió forintot a város megtoldotta további 72 millióval, hogy a régi ház szépségét megtartva a legkorszerűbb igényeknek is megfeleljen. A tető pala helyett cserép, a nedvesség eltűnt a falfűrészes technológiának köszönhetően, a gépészet a legmodernebb, energetikailag minden a legújabb, a hőszigeteléstől kezdve a nyílászárókon át a burkolatokig. Eddig két csoportban tudtak fogadni 12-12 kisgyermeket, most újabb tízfős csoporttal bővültek, s a kiszolgálóhelyiségek is a magas színvonalú szakmai munkát szolgálják.

A kormányprogramban a családok évének nyilvánított idei esztendő fontos eseménye Bicskén a bölcsőde megújítása és bővítése, hangsúlyozta Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos. A magyarországi demográfiai adatok szerint nálunk egy családban csupán 1,21 gyermek születik átlagosan, ami nagyon kevés. A családtámogatások bővülésétől szemléletváltozást várnak a lélekszámunkért aggódók, s a bölcsődebővítés az optimisták törekvéseit erősíti. A szociális ellátásokat a Kapcsolat Központ látja el a városban Szabó Ágnes vezetésével – a közös rendszerben szakmai egységek működnek, az egyik a bölcsődei. Szabó Ágnes személyes hangú avatóbeszédében a szülők elégedettségét tolmácsolta a dolgozóknak, s örömét fejezte ki, hogy az ő munkájuk is könnyebb lesz a korszerű körülmények közepette.

Az egyházi áldás sem maradhatott el a jeles napon, Varga Imre katolikus plébános, címzetes esperes és Máténé Antal Éva református lelkész szentelték fel és áldották meg a házat, s a folyamatos tevékenységre kívántak áldást. Az ilyenkor szokásos gyermekműsor volt ezúttal is az esemény fénypontja, majd a felnőttek ereszkedtek lejjebb, a kicsik szintjére játszani. Átvitt értelemben ez persze soha nem leereszkedés, hanem nagyon is felemelő érzés – az arcokról ezt pontosan leolvashatták a jelenlévők.