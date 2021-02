Bővül az Alba Plaza: Olvasóinktól mindenki egyaránt kap hideget, meleget

Amint már beszámoltunk róla, a legújabb hírek szerint kétszeresére bővül Székesfehérváron az Alba Plaza területe, beépítik átellenben a murvás parkolót, oda költözik a korszerűbb városi piac.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Megkezdődik a plaza nagyszabású korszerűsítésének és bővítésének előkészítése, a tervek szerint a mostani tetőparkoló helyén egy újabb szint épül, a megújuló bevásárlóközpontban egy rendezvénytér is helyet kap. A fejlesztések várhatóan három-négy éven keresztül tartanak, legkorábban 2024-re zárulhatnak le. A Palotai úti parkoló helyén parkolóház épülhet, a mostani iparcikkpiaccal szemközti területen megmarad az ingyenes parkolási lehetőség.

Ott a belváros, költözzenek oda a boltok!

Az információ kapcsán lapunk közösségi oldalát megszállták a kommentelők, mindenki egyaránt kap tőlük hideget, meleget. A véleményekből csemegéztünk.

MT jelzi: Fehérvár szégyene az ezer kátyús parkoló. KK szerint: A mostani piac zsúfolt, jó, hogy nagyobb lesz. FA nem érti: Hiszen már most is kétszintes. Tovább emelik az épület magasságát? A mostanihoz képest hány méterrel? Városképi szempontból mit jelent ez? A Felmayer falszakasza megmarad? CsP úgy véli: Enyhén szólva furcsa a fejlesztés most, hogy minden vegetál. A parkolást hogyan oldják meg? KF rezignáltan: Egy olyan funkció nagyon hiányzik, hogy csak akkor lehessen valamihez hozzászólni, ha az illető végig olvassa előtte a cikket.

TCs úgy gondolja: A murvás helyére kellett volna egy mélygarázsos, mozis szórakoztató központ. „Normális” kinézettel. A pláza helyére meg fedett, kibővített piac, kézműves termékekkel, házi portékával. A koronázóvároshoz méltó külső dizájnnal! PAG firtatja: Lesz pénze az embereknek? KOM üdvözli (?): A piac jó, ha nagyobb lesz. A plázabővítés meg úgy kellett már, mint egy falat kenyér… BK pöröl: Mindenhol a plázák ölik meg a belvárost. KI nem kertel: Hihetetlen ez a sok fanyalgó, negatív komment. Ő örül: szépüljön a pláza és környéke! BL (?): Bővítik a rezervátumot?!

AVK szerint: Inkább rendes parkolókat kéne építeni, úgyis kevés van. RVJ szomorú: Most még a tetőparkolót is elveszik? KKM sztoikus: Harminc év alatt csak sikerült a „plázának” kitúrni a piacot. GE mérges: Még az alsó szintre sem lesz bérlő. ÖPN helyesel: Ideje volt már! Nagyon le vagyunk maradva Budapesthez képest ezen a téren. BD nem érti: Ebben a gazdasági helyzetben? BA lényegre törő: Ki kellene költöztetni a város szélére! MT feledékeny: Hova költözik a piac?

CsP kritizál: Több terület lesz az „occsó” parfümnek. PM kacag: Az új szint is olyan lesz, mint most a tetőparkoló; a Balaton is megirigyelné azokat a hullámokat. TB ironizál: Menő az a Ducato a háttérben. BJ reformot említ: Az egyik legdrágább a piac a környéken. ÓT nem enged a „negyvennyolcból”: Eddig se járt oda, ezután sem fog. EA újítana: Ott a belváros, költözzenek oda a boltok. AK aggódik: Már így süllyed az épület! LL ördögi: És amíg építik?