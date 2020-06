Botrány az újvárosi mozi körül: az üzemeltető válaszokat vár a polgármestertől

A dunaújvárosi Dózsa György tér 1. alatt található filmszínház üzemeltetőjének ügyvezetője, Verasztó Sándor nyílt levelet címzett Pintér Tamás polgármesternek, melyekben válaszokat vár.

Az ügyvezető szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében állítja, hogy „Medgyesi Miklós DMJV szóvivő, a Mozicentrum Kft. üzemeltetési pályázatával kapcsolatos tevékenységét illetően, nagy nyilvánosság előtt több ízben is olyan valótlanságot állított, amellyel Medgyesi Miklós úr megsértette a Mozicentrum Kft. jó hírnévhez való jogát.”

Verasztó levelében a következőket írja:

„Medgyesi Miklós úr, a Dunaújváros Önkormányzata Facebook oldalán, 2020. május 29-én megjelent, a mozi üzemeltetésével kapcsolatos bejegyzés hozzászólásaiban az alábbi szöveget írta:

„5. A pályázati kiírásban világosan szerepel, hogy milyen módon lehetetett feltenni a kérdéseket a pályázattal kapcsolatban. Éppen, hogy az lett volna szabálytalan, ha a városvezetés tagjai válaszolnak egyes pályázók kérdéseire akár szóban, akár írásban, ez ugyanis nem az ő dolguk, hanem a pályázatot kezelő ügyintézőké. Ez szerepel a kiírásban is, amiben természetesen benne van a pontos elérhetőségük is. Önök ezzel a lehetőséggel nem kívántak élni, hanem nem hivatalos csatornákon kívántak választ kapni a kérdéseikre.”

Ezzel szemben Verasztó levelében hosszasan taglalja, hogy április hónapban Dunajváros Megyei Jogú Város Jogi és Vagyonkezelési Osztály ügyintézőjével találkozott a városházán a mozi felújításával kapcsolatos témában. Az ügyintézőt kérdezte arról, hogy hogyan kell a mozi pályázatával kapcsolatos kérdéseket személyesen feltenni, ha a járványhelyzet ezt meggátolja és a pályázati kiírásban szereplő telefonszámon (több alkalommal) sem lehet elérni senkit. Az ügyintéző javaslata szerint e-mailben kereste meg az illetékes személyt, levele pedig célba is ért, erről megerősítést kapott, ám a kérdéseire választ a mai napig nem.

Egy június 17-i sajtóbejáráson azonban a következők történtek:

”Medgyesi Miklós úr, a 2020. június 17.-i sajtóbejáráson (ahol az új üzemeltető, tehát a Mozicentrum Kft. üzleti versenytársa és számos sajtós is jelen volt), a Mozicentrum Kft. pályázati részvételének bizonyos részleteiről szóló újságírói kérdésre az alábbi választ adta:

„Én azt gondolom, hogy erre én már válaszoltam több alkalommal, éppen az egyik vezetőjének ennek a cégnek. Világosan le volt írva a pályázati leírásban, ha szerkesztő asszony igényli, most is oda tudom adni, készültem. Világosan bele van írva, hogy a kapcsolattartás milyen módon történik. Ez egy pályázat, ezt árgus szemmel figyelik. Például ön is. Nem engedhettük meg magunka azt, hogy nem a kiírásban megfelelően járunk el. Az ön által említett cég nem így járt el.”

Medgyesi Miklós úr mindkét esetben a valóságtól eltérő információt közölt mind a cég versenytársát, mind az információkat elolvasó, meghallgató emberekkel.„ – állítja Verasztó.

Verasztó Sándor levelét, benne az eset részleteiről, konkrét dátumokkal az ügyintézésről, változtatást nélkül, teljes egészében közöljük: