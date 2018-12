A nevelés egyik alappillére a kölcsönös tiszteletet: Borsi Andreával beszélgettünk

A jó tanár-diák viszony feltétele az is, hogy a pedagógus is tisztelje a diákot, s ne tegyen bántó, megalázó kijelentéseket.

Általában pedagógusok panaszkodnak arról, hogy a mai diákok kezelhetetlenek, nehéz őket lekötni órán, sokszor tiszteletlenül viselkednek. S azt is hozzáteszik: nincsenek igazán eszközeik a fegyelmezéshez. Ebben biztosan van igazság, ám a fordított eset is előfordulhat. Vagyis a gyerek, a diák is panaszkodhat a tanárra, ha úgy érzi, az fenyegetően, bántalmazó, megkülönböztető módon lépett föl vele szemben. Ilyenkor fölmerülhet, hogy a tanuló túloz, netán nem mond igazat – ám egy igazgatónak foglalkoznia kell az üggyel, különösen, ha szülő keresi meg emiatt.

Borsi Andrea gyermek- és ifjúságpszichológus mind magánpraxisában, mind iskolai pszichológusként többször tapasztalta az utóbbi időben, hogy gyerekek egy-egy tanár bántó megnyilvánulására panaszkodtak. Az esetek kapcsán úgy érzi: pedagógus és diák sokszor nem tud megfelelően kommunikálni egymással, nincs meg a közös tisztelet, ez pedig konfliktusforrássá válik.

„A fogaidat a zsebedben fogod hazavinni!”

Általában a szülők keresik föl azzal, hogy a tanár bántalmazó módon fordult a gyerekhez, de sokszor maguk a fiatalok mesélik el, milyen mondatokkal próbálták fegyelmezni őket. Mivel egymás után több gyermek is ugyanarra panaszkodott, ezért vélte igaznak a jelenséget – fogalmazott Andrea.

Miről van szó? Például: egy iskolából három-négy fiatal is mesélte, mit mondott egyik tanáruk az osztály előtt: „Már 30 éve tanítok a pályán, de ilyen fogyatékos osztállyal még nem találkoztam.” Ez lényegében bántalmazó mondat, igaz, talán kevésbé, mint a következő: „A fogaidat a zsebedben fogod hazavinni!” Az utóbbit ugyancsak tanár mondta. Egyházi iskolában ez hagyta el egy pedagógus száját: „Nem csináltad meg a leckédet, ezért a pokol bugyraiban égsz el.” E mondatok egy felnőttnek sem esnének jól, de egy gyermeknél akár konkrét félelmet, szorongást is előidézhetnek, kortól függően – mondta Andrea. Ő is tudja, hogy vannak magatartászavaros diákok, akiket nehéz fegyelmezni. Náluk valóban az vezet eredményre, ha keményen, határozottan lépnek föl velük szemben. Ám ez a fellépés nem lehet fizikális, és nem mehet el abba az irányba, mint a fenti mondatok. Ha szükséges, az ilyen gyermeket bizonyos időre el is lehet különíteni, mert jelenléte negatívan befolyásolja a közösség viselkedését.

Andrea szülőkkel és tanárokkal is kapcsolatban van, így ér körbe az információ. Előfordul, hogy kér pedagógiai véleményt a problémás gyermekről, majd összefoglalja, mennyiben ért azzal egyet.

Hol a határ?

Azért, hogy a hasonló esetek elkerülhetők legyenek, a szakember szerint nagyon fontos lenne tudni és meghatározni, meddig mehet el a tanár és a diák, akiknek kölcsönösen tisztelniük kellene egymást. Lényeges lenne továbbá, hogy a fölmerülő problémákat közösen megbeszéljék, a szülőt is bevonva. Arra is volt már példa, hogy egy iskolaigazgatónak jelezte az egyik bántó esetet, s a vezető lépett. Konferenciát szervezett agresszió témában, ahol a pedagógusok gyakorlati tanácsokat kaptak azért, hogy jobban tudják kezelni a konfliktusokat.

Egy fehérvári általános iskola és gimnázium igazgatója két olyan esetet említett, amikor szülő panaszkodott nála tanárra. Mindkét helyzetben meghallgatta a feleket, elbeszélgetett a pedagógussal, s nem lett komolyabb ügy a történtekből. Alapvető lenne, hogy a tanár mutasson példát, tehát vitás, feszült helyzetben is uralkodnia kellene magán – véli a kérdezett igazgató, aki szerint a fogalmazással is nagyon kell vigyázni. Nem mindegy ugyanis, hogy lehülyézi valaki a gyereket, vagy helyette azt mondja: „Most hülyén viselkedsz.”

A diákok valóban nagyon bosszantóak néha, ám akkor sem szabadna őket pellengérre állítani, megkülönböztetni, megfélemlíteni.

Egy középiskolai igazgató­helyettessel beszélgetve az derült ki: vannak intézmények, ahol mediátor segít a konfliktusos helyzetek megoldásában, tanár és szülő, diák között. A fenti és azokhoz hasonló mondatokat egyébként nem mindenhol vennék komolyan, mert van olyan iskola, közeg, ahol nem tartanának kifejezetten bántónak egy-egy ilyen megjegyzést. Mindez gyermektől, szituációtól, családi háttértől is függhet. Ebben az intézményben – amely egy szakgimnázium – sem volt példa komolyabb, emlékezetes esetre, panaszra.

A pedagógus nevelési-oktatási tevékenységének előírásait egyébként jogszabály határozza meg. Az egyik intézményfenntartó, a Székesfehérvári Tankerületi Központ illetékességi területén működő iskolákban ritkán fordul elő, hogy a szülők panaszt tesznek a pedagógus tanulóval szembeni viselkedése miatt a fenntartónál, és ezen ügyek egy részéről is kiderül, hogy nem megalapozott – tudtuk meg a központtól.

