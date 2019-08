Börgöndi repülőnap: jönnek a Gripenek is

Idén szeptember 8-án, vasárnap rendezi meg hagyományos légiparádéját a székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület.

A repülőbarátok már hetek óta szabadidejük nagy részét sutba vágva szervezik az eseményt, néhány fontos, érdekes részletről már most beszámolhatunk. Vélhetően sokak érdeklődésére számot tartó fejlemény, hogy a tavalyinál nagyobb, sokkal hangsúlyosabb lesz a Magyar Honvédség légierejének jelenléte a repülőnapon, tudtuk meg Józsa Dávid vitorlázórepülő világbajnoktól, a légiparádé egyik fő szervezőjétől. – A szolnoki alakulattól statikus kiállításra érkezik egy Mi-24-es harci helikopter és egy Zlin típusú motoros repülőgép – mondta a pilóta. – A Mi-17-es szállító helikopterből pedig délelőtt és délután ejtőernyős ugrásokat hajtanak végre, ezt is láthatják a látogatók. És aminek mindannyian nagyon örülünk: ebben az esztendőben újra lesz Gripenbemutató Börgöndön!

Jön a legrégebbi repülőképes magyar gép is

Biztosan sokan emlékeznek arra, hogy hiába szerepelt tavaly már a plakátokon is a magyar légierő negyedik generációs vadászgépe, az utolsó pillanatban a honvédség visszamondta a részvételt. Mindenki abban bízik a fehérvári egyesületnél, hogy ez nem ismétlődhet meg. A kecskeméti repülőtér korszerűsítése miatt ideiglenesen Pápán állomásoznak a hazánk légterét őrző Gripenek, így hozzánk is onnan érkeznek majd dübörgésükkel megremegtetni a levegőt és az arra fogékony lelkeket. Sokkal csendesebb, de más szempontból nem kevésbé érdekes lesz két matuzsálem érkezése: a délelőtt során bemutatkozik a legrégebbi repülőképes magyar gyártású, illetve a legrégebbi magyar lajstromjelű gép, az R-22 Futár és a Piper Cup, mindkettő 1946-ból.

– Ismét érkeznek külföldi oldtimer légijárművek – folytatta Józsa Dávid. – Míg Németországból egy hazánkban is jól ismert, ötvenes évekbeli szerkezetet várunk, addig a RAF Station Czehslovakia kötelékében repülő de Havilland DH.82 Tiger Moth ritka vendégnek számít Magyarországon.

A Geoffery de Havilland által a harmincas évek elején tervezett angol kétfedelű, farokkerekes kiképzőgép első repülésére 1931-ben került sor, 1931 és 1944 között megközelítőleg 12 ezer példány készült belőle. A Királyi Légierő a második világháború során elsődleges kiképzőgépként használta.

– Azaz ami a harmincas, negyvenes években a német és magyar pilótanövendékeknek a Bücker 131 Jungmann jelentett, az Angliában a Tiger Moth volt: egy nagyon jóindulatú, könnyen vezethető repülőgép, különösen igaz ez műrepülő tulajdonságaira. A háború után a Tiger Moth-ok nagy része repülőklubokhoz vagy mezőgazdasági cégekhez került, ahol tovább szolgáltak egyszerű szerkezetük és könnyű üzemeltetésük miatt. Ezek a legrégebbi műrepülhető gépek Csehországban. A csapat 2017-ben Angliában vásárolta első kétfedelűjét, amit 2018-ban követett a második, szintén eredeti állapotúra restaurált gép. Érdekesség, hogy a Li-2-essel és Po-2-essel érkező vendégeink között egy Tiger Moth sétarepülést sorsolunk ki – tette hozzá Józsa Dávid.

Ez persze csak néhány a rövidesen Börgöndre érkező, levegőt bitorló nagyszerű szerkezetek közül, a részletes program rövidesen nyilvánossá válik az Albatrosz Repülő Egyesület honlapján. Szeptember 8-án, vasárnap nyolc órakor nyitják ki a légikikötő kapuját, egy óra múlva elkezdődnek a sétarepülések, majd a hivatalos megnyitó következik a repülősök emlékművének megkoszorúzásával. Aztán földön és levegőben estig egymást követik majd az események.