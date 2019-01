Börgöndi reptér: korszakváltás előtt?

A repüléssel foglalkozó szakemberek és a megyeszékhely vezetői egyformán úgy gondolják, jó előre tisztázni kell a közvélemény előtt a reptérfejlesztésre vonatkozó legfontosabb részleteket, hogy minden félreértés nélkül kezdődhessenek a munkálatok.

Mindaz, ami a börgöndi repülőtér fejlesztésének tervei körül történt az elmúlt években (évtizedekben), kísértetiesen hasonlít arra az időszakra, amikor a koronázóváros a Nemzeti Emlékhely megvalósításával birkózott. A romterület kérdésében több tervpályázatot követően született rossz, a többség által végül elutasított döntés, hogy aztán a védőtető elbontása után kialakuljon ez a mai, valószínűleg nem végleges állapot.

A börgöndi repülőtér fejlesztésének elképzelése már olyan régi, az ötletelés annyi éve tart, hogy aligha akad olvasó, aki minden részletére pontosan emlékszik. A közvélemény nagy része először akkor figyelt fel az elképzelésekre, amikor egy sokadik beruházó (stílusosan szólva) légből kapott tervekkel állt elő, és sokan elhitték, rövidesen hatalmas utasszállító repülőgépek hajtóműzaja veri fel a Dinnyési Fertő és a Velencei-tó csendjét, Börgöndpusztáról és Székesfehérvár déli végeiről nem is beszélve. A bölcsebbek persze tudták, hogy Börgönd sosem lesz nemzetközi légikikötő, mégis időbe telt, amíg a tiltakozók megnyugodtak.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fürdővízzel együtt ki kellene önteni a gyereket is. Egy okosan átgondolt, megfelelő léptékű és kapacitású repülőtérre ugyanis nagy szüksége van (és lesz) a fejlődő Székesfehérvárnak és térségének, hiszen ennek híján nem tud lépést tartani a hasonló képességű városok lehetőségeivel.

Egy üzleti gépek fogadására és sportolásra alkalmas repülőtér kialakítása Székesfehérvár fejlődése érdekében nem csupán Cser-Palkovics András polgármester és Szilády Dezső repülőegyesületi vezető szerint indokolt. Elég csak Orbán Viktor miniszterelnök egy tavalyi nyilatkozatára gondolnunk, aki a megyeszékhelyet „bivalyerős” városnak nevezte, utalva annak gazdasági potenciáljára és jövőre vonatkozó esélyeire.

Míg ipari bázisok kialakítására bőven van lehetőség, egész Európában korlátozott az olyan területek száma, ahol repülőtér létesíthető. Börgönd ilyen, ahol egy már meglévő leszállópálya fejlesztése a cél.

Székesfehérvár vezetése – több más projekttel együtt – a Modern Városok Program keretein belül nyújtotta be a kormányzat felé a repülőtérre vonatkozó üzleti tervét, elkészült a megvalósíthatósági tanulmány is, amelyben közreműködő volt az Albatrosz Repülő Egyesület is. Akkor lényegében elsőként lépett a város, és aki látta, elismeréssel beszélt az anyagról. Aztán hasonló terveket készítettek Szegeden, Békéscsabán, Debrecenben is, emiatt pedig a politikai döntéshozók úgy határoztak, hogy a reptérfejlesztéseket egy csomagban értékelik, s ezzel Fehérvár értékes időt vesztett. Időben ekkor értünk el a választásokig, a kormányátalakítással pedig újabb halasztást szenvedett a döntés. Itt tartunk ma, a reptérfejlesztések programjai még mindig a kormány döntésére várnak.

Máris akad azonban egy fontos feladat, amelynek teljesítése elől butaság volna kitérni. A repülőtér környezetében élők megnyugtatása érdekében már most sem korai leszögezni: a jóváhagyásra váró tervek alapján egy olyan leszállópálya fejlesztése történik meg, amelynek légiforgalma nem zavarja majd sem a Börgöndpusztán, sem pedig Dinnyésen, vagy Gárdonyban élők és nyaralók nyugalmát. De még a dinnyési fertő élővilágát sem. Többnyire Cessna méretű légieszközök érkezésére és távozására kell számítani, amelyek motorzaja nem haladja meg egy nagyobb kamion hangját. A fel- és leszállóirány megválasztásánál is gondoltak a környező házakra, a természetvédelmi területre.

De ezek csak az alapvető szempontok, az ördög pedig mindig a részletekben bújik meg. A félreértések elkerülése érdekében ezért Szilády Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke vállalta, hogy szükség esetén a szervezet közösségi felületein és a helyi médiában a repüléssel foglalkozó szakemberek segítségével szakszerű tájékoztatást ad a tervekről. Szívesen válaszolnak az akár lapunkhoz is érkező kérdésekre!

Ezzel mindenki csak nyerhet: ha az elképzeléseket közmegelégedés övezi, talán a döntés is gyorsabb lesz.