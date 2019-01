Bontás és építés korszakát élte Baracs 2018-ban

-Teljes mértékben teljesítettük azt a célt, amit kitűztünk magunk elé – indította évértékelőjét Várai Róbert. – A legnagyobb projektünk természetesen az óvoda volt, de mellette számos más építkezés is növelte a 2018-as év eredményességét. Folyamatban van az orvosi rendelő felújítása, amit mi Egészségháznak hívunk. Az épület magában foglalja a körzeti és a fogorvosi rendelőket. Szigetelés, kazáncsere, belső felújítás, akadálymentesített bejárat kialakítása teszi majd komfortossá az intézményt. Szintén felújítás várt egy szolgálati lakásunkra, ahol a teljes fűtési rendszerrel ez is meghaladta a hárommillió forintot. Az éves történetek során beszélhetünk még a tájházról is, ahol hőszigetelés, szaletli és járdaépítés is volt a feladatok között. Tehát gyakorlatilag a bontás és építés jellemezte az elmúlt évet Baracson – folytatta az összefoglalót Várai Róbert.

– Közösségi rendezvények, ünnepek, sport, oktatás, szociális és társadalmi munka, kereskedelem, hagyományápolás, valamint a vidéki élettel kapcsolatos események tették teljessé a községben lakó emberek mindennapjait. Elég ambiciózusak a további terveink. Beadtuk az új bölcsőde építésének pályázatát, amelyben két csoport kapna helyet. Ehhez hozzáépítenénk, illetve egy épületben lenne a védőnői rendelő. Így a teljes gyermeknevelési vonal egészen kicsi kortól rendelkezésre állna a faluban. Nagyon bízunk a pályázat kedvező elbírálásában és megvalósításában. Természetesen ez is hozzájárul ahhoz a törekvésünkhöz, amelyben a fiatalok itthon tartására helyeztük a fő hangsúlyt. Összességében 400 milliós fejlesztés történt az elmúlt évben, és 2019-re sem álmodunk kisebbet – zárta az összefoglalót Várai Róbert.

