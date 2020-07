Bölcsőde épül Sárkeresztúron, 123 millió forintból

A megyében több település is, például Szár, Sukoró, Mány vagy éppen Etyek is jelentős összeget nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretein belül, így nem meglepő, hogy Sárkeresztúron is új bölcsődét építenek.

A Pénzügyminisztérium döntése értelmében 123 millió forint támogatást kapott a még tavaly nyáron benyújtott bölcsődepályázat alapján a sárkeresztúri önkormányzat. Mint azt a polgármestertől megtudtuk, az említett forrásból valósul meg a bölcsődei beruházáson túl az intézménybe szükséges teljes berendezés beszerzése is. – Ez a beruházás is egybecseng településfejlesztési céljainkkal. Egyrészt újabb, helyben elérhető munkahelyek jönnek létre, másrészt lehetőséget teremt a kisgyermekes édesanyák munkába való visszatérésére – fogalmazott Csutiné Turi Ibolya polgármester, aki hozzátette, hogy a tervezett fejlesztéseket részben pályázati forrásokból, részben pedig a település ­helyi bevételeiből kívánják finanszírozni. Ez utóbbi esetében egyben szeretnék bevonni a lakosságot is az igények azonosításába, rangsorolásába, hiszen a külső források mellett a tőlük származó adóbefizetések teszik lehetővé Sárkeresztúr fejlődését. S nem csak a legkisebbek körülményei fejlődnek a településen, hiszen még júniusban nyerte el Sárbogárd Önkormányzata az „Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében" projektet mintegy 435 millió forint értékben, melyből Sárkeresztúrra 21,8 millió forint jut. A pályázat célja a Sárbogárdi járás területén (köztük Alap, Hantos, Nagylók, Cece és Sárkeresztúr – a szerk.) elindítani a humán szolgáltatások fenntartható fejlesztését, különösképpen a köznevelés, a felsőoktatás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.