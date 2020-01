Bogyó és Babóca kiállítás nyílt a Vörösmarty könyvtárban

A Vörösmarty Mihály Könyvtár gyermekrészlegében bájos kiállítás várja az aprónépet Papírlapokon túl … címmel.

Most, hogy nagyjából véget ért az ünnepi időszak, viszont nincs még iskola, óvoda, mától nyugodtan be lehet ugrani a könyvtárba, ahol a kölcsönzés mellett érdemes szemügyre venni az aktuális időszaki tárlatot. Ez pedig nem más, mint a népszerű Bogyó és Babóca mesekönyv-, illetve filmsorozat bábfiguráiból rendezett anyag, amely a Mese az elveszett nyusziról című történetet mutatja be.

Bartos Erika író még 2004-ben kezdte írni a kedves csigafiú, Bogyó és a katicalány, Babóca történetét. A két főszereplő mellett sok más figurával ismerkedhetünk meg a sorozat egyes darabjait olvasva. A szerző által illusztrált mesék főleg az óvodás korosztálynak szólnak, s a gyerekek mindennapi életében fölmerülő nehézségeket, problémákat, örömöket dolgozzák föl. A történetekben szó esik például irigységről, barátságról, csúfolódásról, de Bartos Erika még az el­mú­lás­sal is foglalkozott, nagyon finoman fogva meg a témát.

A sorozat hamar népszerűvé vált, s kezdettől fogva kapcsolódik hozzá a bábművészet. A szerző ugyanis már az első kötet alkalmával elkészítette a mesék szereplőit, amelyekkel el is játszottak egy-egy történetet könyvtárakban.

A Vörösmarty Mihály Könyvtárban látható kiállítási anyagot is Bartos Erika álmodta meg, az ő tervező- és alkotómunkáját dicsérik a tizennégy vitrinben látható életképek. A bábos meseillusztrációkon kívül egy tizenhat darabos információs táblasorozatot is szemügyre vehetnek az érdeklődők. Innen ismerhetjük meg még jobban Bogyó és Babóca világát, valamint Bartos Erika egyéb, széles körű alkotótevékenységéről is képet kaphatunk.

A szép, látványos anyag nem csupán a kisgyerekek, hanem a kisiskolások figyelmét is lekötheti. Aki szeretné megnézni, annak február 29-ig lesz erre lehetősége, nyitvatartási időben. A könyvtár tematikus foglalkozások tartását is ígéri gyermekcsoportoknak, ez esetben azonban szükséges az előzetes bejelentkezés.