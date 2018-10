Bodajkon és Iszkaszentgyörgyön is odafigyelnek a szépkorúakra

Az idősgondozás terén mind több a feladat.

Bodajkon már akkor köszöntötték az időseket, amikor az ENSZ még nem nyilvánította 1991-ben az idősek világnapjává október 1-jét. Az 1986-ban tartott ünnepségen ő is szavalt, mondta lapunknak Wurczinger Lóránt polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy tavaly juttatott először a 70 év feletti lakosoknak karácsony alkalmával egyenként 22 ezer forintot az önkormányzat. A gesztust szeretnék az idén megismételni – válaszolta kérdésünkre a település elöljárója –, de annak mértékét még nem lehet számszerűsíteni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Bodajkon az, aki elmúlt hetvenéves, és egyedül él, 50 százalék kedvezményt kap az önkormányzat által kivetett kommunális adóból, és az egyedülálló, 65 évet betöltött személyek esetében a szemétszállítás éves díjának felét is átvállalja az önkormányzat.

Az idei idősek napi rendezvényen a kisvárosban ezúttal Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita adott zenés műsort Borban az igazság címmel.

Iszkaszentgyörgyön is vendégül látta az önkormányzat a nyugdíjasokat, itt a műsort a helyi óvodások és iskolások, valamint az ugyancsak helybeli nótaklub adta. A faluban – más feladatok mellett – a házi segítségnyújtást, az idősek ellátását is az az Iszkaszentgyörgyön székelő szociális intézet látja el, amelyet Csórral közösen alapítottak. Időközben azonban csatlakozott hozzá Pátka, Zámoly és Bakonykúti, továbbá Fehérvárcsurgó is erre készül – tudtuk meg Gáll Attila polgármestertől, aki elmondta: tudatosan készülnek arra a globális kihívásra, amit az jelent, hogy egyre több a feladat az idősgondozás terén. Iszkán tanyagondnoki szolgálat is működik, ennek munkatársai elszállítják az időseket az orvosi rendelésre, kiváltják a gyógyszerüket, bevásárolnak nekik.