Biztonságban a megyei önkormányzat

A mezőgazdaságban végzett munkavédelmi ellenőrzés tapasztalatairól szóbeli tájékoztatót is meghallgattak a megyei közgyűlés tagjai csütörtöki ülésükön.

Tavalyelőtt országosan 18 halálos baleset történt a mezőgazdaságban. Ez a szomorú adat inspirálta azt az országos munkavédelmi célvizsgálatot, amelynek fókuszában a mezőgazdaság, az erdő-, vad-és halgazdálkodás állt. Ennek tapasztalatairól Graham Marianna, a székesfehérvári járási hivatal munkavédelmi szakügyintézője szóban is beszámolt a megyei közgyűlés csütörtöki ülésén. Elmondta, hogy míg Fejér megye a középmezőnyben volt az összes balesetet tekintve, a legelső volt a halálos kimenetelű baleseteket nézve. Történt olyan súlyos baleset, amikor a dolgozó a tiltás ellenére indította be a szecskázót, és lábbal segítette annak működését. De előfordult olyan is, amikor a tetőt fedő hullámpala szakadt be a munkavállaló alatt. A szabálytalankodó munkáltatók aránya 77-ről 73 százalékra csökkent úgy, hogy az egyszerűbb hiányosságokat is feltárták – mondta el Graham Marianna.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A közgyűlés – a következő napirendi pont tárgyalásakor – egyhangú igennel fogadta el a megyei önkormányzat évközi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Négy esztendő telt el a megyei önkormányzat konszolidációja óta. Azóta biztonságos a működés, nincsenek likviditási gondok – jegyezte meg Molnár Krisztián, a grémium elnöke.

A szervezeti és működési szabályzat szükséges közgyűlési módosításával hivatalossá vált, hogy a Jobbik korábbi közgyűlési frakciójának tagjai A mi hazánk név alatt folytatják munkájukat. Árgyelán János, a képviselőcsoport vezetője hozzászólásában konstruktív ellenzéki tevékenységet ígért.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS