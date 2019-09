Biztonság hete Székesfehérváron

A szakemberek változatos és látványos prevenciós programokon keresztül hívták fel az óvodások és általános iskolás gyermekek figyelmét a biztonságra.

A rendőrség tájékoztatása szerint: A mindennapok biztonságát szolgáló – segítő és a közlekedési balesetek esetén érintett szakmai szervezetek képviselőivel találkozhattak az óvodások és általános iskolás gyermekek 2019. szeptember 27-én, Székesfehérváron. A rendezvény célja, hogy játékos formában hozzák közelebb a gyermekekhez a biztonság témakörét.

A nap folyamán látványos bemutatókon és izgalmas prevenciós foglalkozásokon keresztül szólították meg a Rendőrség, a Katasztrófavédelem, a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei a fiatalokat, külön kiemelve a közúti közlekedési szabályok maradéktalan betartását, a toleranciát és a kölcsönös egymásra figyelést.

… hogy mindenki hazaérjen!

Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó főhadnagy megyei katasztrófavédelmi szóvivőtől megtudtuk, hogy a katasztrófavédelem Füstsátorral és tűzoltással várta a gyerekeket a rendezvényén szeptember 27-én a Németh László Általános Iskolában.

Az óvodások és az iskolások korcsoportjukhoz illeszkedve játékos és ismeretterjesztő formában ismerkedhettek meg a tűzoltók hivatásával, az alapvető tűzmegelőzési tudnivalókkal. A gyerekek egy kicsit a tűzoltást is gyakorolhatták puttonyfecskendővel történő célba lövés formájában, a színházfüsttel telített sátorba bemerészkedve pedig három labdát kellett megkeresniük. Saját maguk is megtapasztalhatták, milyen nehéz tájékozódni a füstben, és a tűzoltók az ilyenkor tanúsítandó helyes magatartásra is felhívták a figyelmet. Hangsúlyozták, hogy tűz esetén elbújni semmi esetre sem szabad, hanem azonnal segítséget kell kérni, akár egy hangos „Tűz van!” kiáltással.