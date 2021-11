Szerdán is kinyit a piac Bicske mezővárosában, megtoldják a hagyományt

Mióta világ a világ, a járási székhelyen pénteken tartották a hetipiacot, beleértve a zöldség- és gyümölcsárusítást. Az új piac szerda délután is kinyit ezután.

Az egész járásban népszerű a bicskei hetipiac, bár változtak a szokások az elmúlt évtizedekben. Korábban a buszon is hozták kosaraikban saját kertjük terményeit jobbadán az idős (fejkendős) asszonyok, mára csaknem elfogytak a bicskei kofák is, s meg ne sértődjék senki e kedves szón! Az új, korszerű termelői piac minden igényt kielégít, parkolók, vizesblokk, bérelhető üzlethelyiségek és egységes, ízléses asztali elárusítóhelyek várják az árusokat és a vevőket. Bálint Istvánné polgármester az avatón kilátásba helyezte, hogy ha igénylik, más napon is kinyitnak. Nem is sejtette, hogy ez ilyen gyorsan bekövetkezik.

A fiatal bicskei Cserjés Dina pénzügyi főiskolát végzett, majd fuvarozásszervezéssel foglalkozott, ám „beleszeretett” a piacos kereskedésbe és jelenlétbe.

Összefogott egy tarjáni sajtkészítővel és házisüteményessel, s pénteken megjelent ő is portékáival. Megtöltötte aktuális információkkal a már meglévő bicskei piac közösségi oldalát, s a nagy látogatottság okán úgy gondolta, érdemes lenne elgondolkodni újabb nyitvatartáson. Megbeszélték Bálint Istvánné polgármesterrel, hogy villámközvélemény-kutatást tart, mikor lenne rá igény, s a szerda délután 15–19 óra közötti időben megegyeztek. A szombat nem volt jó az árusoknak, ők a hét második felében más és más helyszíneken árusítanak, némelyek évtizedek óta. Kistermelők, őstermelők, a „nénik” is jöhetnének, várják őket, mondta a polgármester asszony, de mint Dina esete bizonyítja, a fiatalokban is szunnyadhat a hagyományos vidéki módira gusztus. Dina kétszáz kapirgáló csirkét nevel a nagymamája kertes házánál, hamarosan friss házi tojással rukkol elő a piacon.