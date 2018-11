Korszerű gépek érkeztek a bicskei egészségügyi központba

A rendelés zavartalanul folyt, míg az egészségügyi központ főorvosa bemutatta a háromszázmillió forintos pályázati támogatásból beszerzett diagnosztikai berendezéseket, orvosi eszközöket. Köztudott, a betegségek időbeni felfedezése életet menthet.

Szalagot nem vágtak át, rövid bejárást tartottak a bicskei rendelőintézetben az új gépek, diagnosztikai berendezések, eszközök bemutatására a környékbeli polgármestereknek, egészségügyieknek. Balogh Gyula igazgató főorvos tizenöt esztendeje vezeti az intézményt, ez idő alatt meghaladta az egymilliárd forintot az egészségügyi központ fejlesztésére fordított összeg az átépítésekkel együtt, mondta el. Drága „műfaj” a korszerű orvoslás, ennél csak az ember­élet és a gyógyítás a drágább – gyors ütemben folynak a fejlesztések és kutatások a pontos diagnosztika érdekében világszerte. A tavaly elnyert európai uniós támogatás elnyerésével, a járóbeteg-szakellátó szolgáltatások fejlesztése címen újítottak fel és szereztek be idén 300 millió forint értékben nagy értékű eszközöket Bicskén. A pályázati támogatás mellé 43,4 millió forint önerővel járult hozzá az egészségügyi központ.

A röntgenkészüléket 2000 óta használták, s a 2008-ban végrehajtott fejlesztéssel képesek voltak foszforlemezes technikával közvetetten előállítani digitális röntgenképet. Ez jelentős előrelépést jelentett, mert orvos nélkül is megoldható így a távleletezés, s ennek nyomán a sürgős beavatkozás szükség esetén.

A tízéves működés azonban rontotta az üzembiztonságot, így a két berendezés cseréje mellett döntöttek a szakemberek. Most egy direkt digitális röntgenfelvételező végzi a korábbiak munkáját. A helyiség mennyezeti és padló-tartószerkezetét ugyancsak meg kellett erősíteni, mivel maga a gép 500 kilogrammos, s ugyanekkora tömegű az asztal is. Természetesen valamennyi röntgen üzembe helyezését az Országos Atomenergia-hivatal mérése előzte meg.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kicserélték a 2006-ban beszerzett mammográfot, az emlővizsgálatokat szolgáló radiológiai készüléket ugyancsak direkt digitális berendezés váltja. A jelentős pályázati összeg lehetővé tette a teljes ultrahang-diagnosztikai eszközpark megújítását. A bejáráson Kerkovics Gábor kardiológus vizsgálat közben mutatta be a kardiológiai ultrahangkészüléket, az echokardiográfot, amely képes háromdimenziós kép előállítására – erről a látogatók ott helyben meggyőződhettek. A fiatal páciens beleegyezett a nyilvános vizsgálatba, az orvos elmondta, ezúttal egészséges a vizsgált személy. A géppel a nyelőcsövön át is bejuthatnak a szív belsejébe, amely olyan pontos diagnózist ad ezáltal, hogy akár azonnal képesek műtéti beavatkozásra az itt nyert eredménnyel. Új ultrahangkészüléket kapott a radiológia, az urológia, valamint a nőgyógyászat is, nem kell osztozniuk egyetlen berendezésen, s a mostaniak a legkorszerűbbek közé számítanak.

A szemészeten szintén vizsgálat közben tekinthették meg az új optikai koherens tomográfot, amely a szemfenék legapróbb elváltozását is kimutatja. A vakság megelőzésében játszik kulcsszerepet a berendezés, az orvosok itt is az idővel futnak versenyt, mint annyi más betegség időbeni felfedezésével. A rendelőben az orvos mellett két mérnök tartózkodott a bejárás napján, finom állításokat végeztek még a szemészeti vizsgálókészüléken.

Az egynapos sebészetre plazmasterilizátort vásároltak, eddig az eszközöket Tatabányára szállították bérmunkában fertőtleníteni, ezután ez helyben is lehetséges lesz. Több kisebb értékű eszközre is futotta, amelyek kisebb vizsgálatokat segítenek, rövidítve általuk a 24 órás EKG-ra vagy a vérnyomásmérésre történő várakozást.