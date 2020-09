Bicskei ifjú nyerte a Nagy Diák Rendszerváltoztató Tesztet

Az idei Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon rendezték meg a 14–24 éveseknek szóló Nagy Diák Rendszerváltoztató Teszt fináléját, amelyet egy bicskei fiatalember nyert meg.

A döntőt Deutsch Tamás, az Európa Parlament képviselője nyitotta meg és végig is nézte a versenyt. Utóbb megjegyezte, még ő sem tudta az összes kérdésre a választ, például nem volt tisztában azzal, hogy az első szabad választást követően hány női képviselő ült a Parlamentben.

A nyolcezer indulóból a bicskei Pintér Patrik Martin, a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója végzett az első helyen és nyert egy kétfős berlini utat, természetesen a járvány utáni felhasználással. Győzelmét annak tulajdonította, hogy eleve rendelkezett általános tudással, sokat tanult az egyetemen is a témában, illetve a döntő előtt külön fel is készült. Az egyetem mellett IT projektmenedzserként dolgozik, és nagy futballrajongó. Anno a Felcsút U14-es csapatát is erősítette középpályásként, de aztán a focit inkább felváltotta a tanulás.