Megkezdődnek a Bicskei Egészségügyi Központ fejlesztésének előkészületei

Bálint Istvánné öt esztendőn át alpolgármesterként szolgálta a várost, előtte 2006-tól aktív közéletet élt, majd 2010-től képviselőként, bizottsági elnökként, Fidesz-frakcióvezetőként tette ugyanezt. Nem „titulusként” határozza meg városvezetői pozícióját, felelőssége még nagyobb e minőségében. Nem kezdet, hanem folytatás a munkája, hangsúlyozza.

A tizenkétezer lakosú Bicskén tizenkét tagú önkormányzati testületben hárman az ellenzéket képviselik. Készül a költségvetés, február 15-éig vitatja meg a testület, tájékoztatott Bálint Istvánné. A decemberi „visszapillantóban” megemlíti két új kezdeményezésüket, amelyekből hagyomány lesz: a kultúrkúria Mikulás-házzá változott az adventben, valamint a Bicske Szíve Parkba télire műjégpályát költöztettek.

Megvalósítási szakaszba ér a nagyállomás fejlesztésének ügye is

– Elődeim, Tessely Zoltán, majd Pálffy Károly polgármesterek sokat dolgoztak azért, hogy Bicske jó pályára kerüljön. Ilyen város kormányrúdját fogom most a kezemben – fogalmazta meg köszönetét az alig három hónap polgármesterség nyomán Bálint Istvánné. – Számos területen kapott a város komoly kormányzati támogatást az elmúlt esztendőkben, s ennek folytatásában bízunk továbbra is – tette hozzá. A fideszes polgármester nyomatékosítja: a kormányzati bejelentések nyomán egyértelmű, hogy a bicskei önkormányzati működésben is legfontosabb a családok támogatása. Generális része a városi tervezésnek, hogy saját forrásból minden esztendőben építenek, illetve javítanak belterületi utakat, járdákat.

– Szeretnénk fiataljainkat helyben tartani, terveink között szerepel a fiatalok bizottsága felállítása. Az előző testületünk döntése alapján már megkötöttük a szerződést helyi ifjú családokkal néhány önkormányzati telek értékesítésére – nem piaci áron, a régi „grundon”, egy éven belüli építési kötelezettséggel. A két legjelentősebb városi program is új szakaszába érkezik az idén: megkezdődnek a Bicskei Egészségügyi Központ nagyszabású fejlesztésének előkészületei, a kormány tavaly december 23-ai döntésével több, mint 220 millió forintot különített el erre a feladatra. Az elkezdett rekonstrukció folytatódik, Balogh Gyula intézményvezető főorvos hatékony irányításával. S végre a megvalósítási szakaszba ér a nagyállomás fejlesztésének ügye. A régi, üres áruház elbontására kiírták a közbeszerzést, elbírálásáról a remények szerint még e hónapban döntést hoznak. A Bicske Szíve Park fejlesztése és az új piac beruházása szintén jelentős projekt, előbbi esetében napokon belül jogerőssé válik a fejlesztéshez szükséges építési engedély.

„Számítok mindenkire, s mindenki véleményére, javaslataira”

A folyamatban lévő pályázatok nyomán napelemeket helyeznek ki a Kakas és az Árpád úti tagóvoda, a városháza és a Petőfi Művelődési Központ épületeire – utóbbinál külső felújításra is sor kerül. A másik jelentős pályázatban Bicske, többségében romák lakta szegregációs városrészének a rehabilitációjára nyert el a város jelentős összeget. – Mindig az összefogás és összetartás híve voltam, és vagyok most is, ezért fontos számomra a különböző társadalmi rétegekkel, civil, vagy akár más politikai nézetet vallókkal is az olyan közös gondolkodás, mely Bicske előrébb vitelét célozza meg. Számítok mindenkire, s mindenki véleményére, javaslataira. Éppen ezért ahogy eddig, ezután is igyekszem mindenkivel személyesen találkozni a jövőben is – zárja vezetői ars poeticájának hangsúlyozásával Bálint Istvánné polgármester.