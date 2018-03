Bicske: Egy Fejér megyei kisiskola nagy eredményei

A Vajda János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola képviselheti Magyarországot az Európai Parlament középiskolásoknak rendezett témanapján Strasbourgban.

A bicskei diákok tavaly indultak egy olyan online versenyen, amelyen a résztvevő országok mindegyikében 25 iskola nyerhette el az Európai Parlament Nagykövet Iskolája címet. Ezt követően az Euro­scola elnevezésű újabb megmérettetésen dőlt el, közülük melyik lehet az a győztes intézmény, amely az április közepén rendezendő témanapon 24 tanulóval képviselheti az adott nemzetet.

Magyarországon a befutó a bicskei Vajda lett. Ahogy arról Butola Zoltán tagintézmény-vezető beszámolt, nagy büszkeség ez számukra, hiszen egy kisiskola nagy eredményéről van szó. Ugyanakkor azt is elárulta, ebben a tanévben több sikert is arattak: két diákjuk is kiválóan szerepelt a Cambridge-i Egyetem nemzetközi angol nyelvi versenyén, illetve tanulóik ott vannak a döntőben az ország 12 legjobb csapata között a Varga Mihály nemzetgazdasági miniszer fővédnöksége alatt futó Diákvállalkozó Vetélkedő versenyében is.