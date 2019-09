Női polgármesterjelölt állna Bicske élére Bálint Istvánné személyében

Fejér harmadik legnagyobb városának Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje Bálint Istvánné Andrea. Nem készítettünk pontos statisztikát a női jelöltek számáról, mindannyiunk meggyőződése, hogy ne azért válasszanak meg valakit e fontos posztra, mert férfi avagy nő. Az alkalmas vezetőt keresik, a többség is ezen elv alapján voksol, természetesen párt- és értékpreferenciák mentén is. Bálint Istvánné az elmúlt öt esztendőben Bicske alpolgármestereként szolgálta városát, s az általa fontosnak tartott ügyeket.

Szeretik vagy bírálják érte, hogy érzelmei oly gyakran leolvashatóak önről? A választások előtt megszokott szlo­gen, vagy a jelszóválasztáskor az ön szava döntött, hogy a Szívügyünk, Bicske! cím alatt fogalmazta meg ön személy szerint is programját?

– Az embernek vállalnia kell a személyiségét, s ha érzelmes, hát azt is. Törekszem rá, hogy az erősségeimet ne fedjék el a meghatott pillanatok, de valóban, bennünket, nőket jobban befolyásolnak érzelmeink. Így egészítjük ki egymást férfitársainkkal a politikában, a munkában és az életben.

Bicskei kötődése a születéséhez kapcsolódik?

– Kétéves koromban költöztek a szüleim az akkori nagyközségbe az egyik környékbeli faluból, a húgom már itt született. Édesapám elég fiatalon meghalt, a családunk tősgyökeres bicskeinek számított régóta. Soha nem akartam elköltözni én sem, férjemmel házasságkötésünk óta magától értetődően itt lakunk, a lányunk is itt alapított családot, ide hozta a férjét, saját családi házukban nevelik a kisunokánkat. Rengeteg a barát, az ismerős, a tegeződős köszöntések, az utcai barátságos szóváltások részei nálam a helyi politikai, vagy inkább úgy mondanám: a közéleti közreműködésemnek.

Az egészségügyben szerzett képesítést, ott is dolgozott. Mi befolyásolta pályaválasztásában?

– A segítés, s ez közvetlenül az ápolói szakmában valósult meg. Ápolónő lettem, néhány év budapesti kórházi gyakorlatot követően a bicskei menekülttáborban huszonegy évet „töltöttem. Nem részletezem, mindenki ismeri a történetet, a lakosság kérésére, s a dolgok alakulása következtében az állam bezárta az állomást. Főnővér, majd ellátási osztályvezető voltam, végigjártam a ranglétrát, közben szociálpedagógiai diplomát szereztem.

A helyi közéleti-politikai ranglétrát is megjárta?

– A Fidesz által képviselt értékrend melletti állásfoglalásom és a helyi közösség segítése, szolgálata motivált, s ezúttal is az alapoknál kezdtem. Személyesen kerestem fel a bicskei családokat, önkéntes munkát végeztem. Édesapám mindig azt mondta, az alapján ítélnek meg, amit leteszel az asztalra. Ma is ez visszhangzik bennem. 2006-tól külsős bizottsági tagként, 2010-től városi képviselőként dolgoztam, a város- és vállalkozásfejlesztési bizottság elnöke lettem, s Fidesz-frakcióvezetőnek választottak. Az elmúlt öt évben alpolgármesterként vettem részt a városvezetésben, s most polgármester-jelöltként méretem meg magam. Szerintem egy nőnek is lehet fontos szerepe az irányításban, az emberi és női tulajdonságok ötvözésével.

Mely területek köthetők az ön nevéhez alpolgármesterként?

– A szociális területek, a rendezvények szervezése, jótékonysági események, közérdekű célokra történő gyűjtések, az embereket személyesen érintő ügyek felkarolása. A szervezés, a gyors reagálás és cselekvés, a kapcsolatépítés – ha úgy tetszik – az erősségeim közé tartozik, s természetesen a város egészének működésére is figyeltem. Az ajtóm mindenki előtt nyitva állt és áll, kevesen nem ismernek Bicskén. A Szívügyünk, Bicske! jelmondatunk előtt felmerült a Szeressük Bicskét! változat, ez is jellemzi többünk hozzáállását a városfejlesztéshez, köztük az enyémet. Óriási lehetőségeket látok Bicske jövőjében, s ha felhatalmazást kapok rá, a korábbi tapasztalataimat kamatoztatva, hatványozottan fogok dolgozni érte a csapatommal.

Felsorolná néhány „szívügyét”?

– A városi közösség összekovácsolása, az elnyert pályázatok következetes végigvitele, a Bicske Szíve Park fejlesztése, a városi piac megépítése. Általános iskolánk fenntartója a KLIK, ám felelős bicskei vezetőként kötelességünk az oktatási intézmények támogatása, a lehetőségekhez mérten. Minden évben felújítunk valamit, az idén négy alsós tantermet. A megyei szakképzési centrumhoz tartozó Vajda János Gimnáziumban két tanterem felújításához járultunk hozzá. Kortól függetlenül odaítélhető tehetség-alapot hoztunk létre a bicskeieknek, s nekem személy szerint is kedves „gyermekem” a Magyarország legszebb konyhakertje mozgalomban való részvétel – az évszázados mezővárosi hagyományokra építve.

Van egy rendhagyó kitüntetése, nyilatkozataiban köszönettel említi mindig.

– Két éve egy országos alapítvány hirdette meg harminchatodik alkalommal a többi között az Év alpolgármestere címet, s ezt a lakosság szavazatai alapján ítélik oda. Büszke vagyok rá, hogy 2017-ben én nyertem el a bicskeiek javaslatára.