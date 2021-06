Beton helyett legóból épült a Bory-vár

Játékos, ám mégis kreatív formában lépett ükapja nyomdokaiba Kovács Jakab, aki legóból építette fel a megyeszékhely népszerű turistacélpontját.

Bory Jenő leszármazottja ük­apja nyomdokain haladva, különleges alapanyag felhasz­nálásával állított emléket ősei előtt. A híres székesfehér­vári Bory-vár Bory Jenő és fe­lesége közös művészi alko­tása, melyet saját elgondolá­saik és terveik alapján, saját kezük munkájával hoztak létre. A várral méltó emléket emeltek művészi álmaiknak és a hitvesi szeretetnek. 1923-tól körülbelül negyvenegy éven át építették a várat, amelyet Bory Jenő szobrai és felesége, Ilona festményei díszítenek.

A vár építőanyaga beton és vasbeton, hiszen Boryt kutatóként és szakemberként is foglalkoztatta a beton széles körű alkalmazása. A vár kertjében saját szobrai kaptak helyet, míg a műteremben felesége alkotásai mellett más neves művészek képeit is kiállította. A házaspár műalkotásai az ország minden pontján fellelhetők, egyes eredeti gipszmodellek pedig a vár oszlopos udvarának árkádjai alatt találhatók. Az épület jelenleg is a törvényes örökösök tulajdonában van. A vár egyes részei múzeumként üzemelnek, a publikum számára is látogathatók.

Az építész ükunokája is meg szerette volna örökíteni a várat, erre pedig egy egészen különleges megoldást talált: felépítette legóból ezt a monumentális épületet.

– Ükapám, Bory Jenő építész, szobrász-festőművész volt, aki a 20. század derekán kastélyt épített Székesfehérváron. Ő akkor újító kutatóként a betont választotta nagyszabású tervei megvalósításához. Az ő ötletét követve most legóból hoztam létre a híres kastély modelljét: három kisebb torony és egy nagyobb kerek torony, a művészeti galéria, az elefánt­udvar, a rózsakert és az előkert készült el a kis elemekből. Felismerhetők továbbá olyan apró részletek is, mint a falfestmények és az ott található szobrok – fűzte hozzá alkotásához Bory Jenő leszármazottja, Kovács Jakab, akinek építménye egy versenyen is részt vesz, így az sem kizárt, hogy egyszer a boltok polcaira kerül a legóból felépíthető Bory-­vár-készlet.