Beszélgetés Kóbor Jánossal a korszakairól, életük, zenéjük alfájáról, Omegájáról

A Mancz utcai örök ifjak évzáró fociján járt Kóbor János Mecky, az Omega zenekar frontembere, énekese. Ha már találkoztunk, akkor beszélgettünk. Olvassák ennek írásban tárgyiasult eredményét. Régi ismeretségünk okán nézzék el a tegező módot.

Milyen családban nevelkedtél?

– A második világháború kellős közepén születtem, véget ért a sztálingrádi csata, a front Magyarország felé kezdett tolódni, amikor világra jöttem. Kevés emlékem maradt ez időből, de az igen, hogy számomra akkor az volt a természetes, hogy úgy néz ki egy város, hogy földig van bombázva. Szüleim pénzügyi szakemberek voltak, egyedül talán a születésem időpontját nem tervezték a legideálisabbra.

Milyen útravalót kaptál tőlük?

– Édesapám az egyetemi évei alatt futballozott a MAC-ban, és ez mentette meg a frontól. Mennie kellett volna, de egy mérkőzésen eltörte a lábát, így maradhatott, csak itthon, a hátországban tudták használni. A világra történő eszmélésem korából két nagy dolog maradt meg, az 1948-as, majd az 1952-es olimpia 5, és 9 évesen. A sport volt az, ami akkor nem arról szólt, hogy a kommunizmust fel kell építeni, és el kell söpörni az amerikaiakat. Labdarúgó-válogatottunk 1952-es olimpiai bajnoki sikere meghatározta a mindennapjaimat. De addigi életem legnagyobb tragédiájaként éltem meg az 1954-es labdarúgó világbajnoki döntő elvesztését. Hiába, nagyon gyerek voltam még.

Később gátak voltak előtted, igaz, gátfutóként…

– A magyar atlétika nem volt rossz, Kovács Bütyök, Iharos, Rózsavölgyi és a többiek példája vonzó volt, csak egyet sajnáltam, hogy nem volt labda… Serdülőként 80 gáton voltak jó időeredményeim, sőt később ifistaként a 110 gát is jól indult, de a felnőtt magas gát már nekem sok(k) volt. A ritmikáját érdekesnek találtam, három lépésenként ott magasodott a gát, ezért a gyorsaságnak csak az elején és a végén volt jelentősége. Bár az edzőm azzal „fenyegetett”, hogy 1964-ben ott lehetünk az olimpián, én meg úgy voltam vele, hogy a fene sem fog annyit dolgozni ezért. Már mikor megláttam 1957-ben Budapesten az amerikai atléta válogatottat, benne a fekete párducokkal, éreztem, na, ne, ezek atlétának születtek, itt nincs keresni való(m). Az ifjúsági válogatottal jártam Krakkóban, ahol meg azzal szembesültem, hogy az időeredményem „fényévnyire”, két másodpercre van a világcsúcstól, akkor meg minek?

A középiskolában Laux Józseffel zenekart alakítottatok. Álmodoztál arról, hogy egyszer Gammapolis vár reád…?

– Viccből csináltuk a bandát, és az is a sporthoz kötődött. Józsi apró méretei ellenére jégkorongozott, kapus volt a Bp. Postásban. Minden Fradi–Újpest hokimeccsen ott voltam, nem értettem, hogy Laux, a 160 centijével, dobszereléssel együtt 40 kilójával mit keres ezek között? Ősz volt, eső sugallta rosszkedvünkben Laux mondta, a fenébe a hokival, csináljunk zenekart! De milyen zenekart, kérdeztem, mert én operán és klasszikus zenén nevelkedtem addig. Nagyanyámtól karácsonyra kaptam egy ismeretlen lemezt, feltettük és nem hittem a fülemnek! Ilyen csoda hogyan létezhet, ki ez az Elvis Presley, mi az, hogy Golden Records? Laux mondta, na, erre a fajta zenére gondolok! Hallasz te itthon ilyen zenét? Nem, de mit kezdjünk mi ezzel, hiszen aki ilyet tud, az nem is ezen a bolygón él válaszoltam. Ezek amerikaiak, ilyet mi nem tudunk. De ezért próbáljuk meg. Az osztályunkban, ahol a kedvenc tantárgy a fizika és a matematika volt, elkezdtünk a zenével foglalkozni. Ki gondolt ekkor Gammapolisra, hiszen egyetemre készültünk, és itt, a 3.b-ben alakult meg az ős-Omega. Varsányi, Kovacsics, Laux, és én alkottuk a csapatot.

Később a Próféta szólt belőletek. Miért kellett ezt a zenekari nevet Omegára változtatni?

– Valójában nem akartunk profi zenekar lenni. Az tetszett, hogy a Kaffka gimibe meghívtak bennünket szalagavatóra játszani. Shadows számokat pötyögtünk, és ez eléggé behatárolta a lehetőségeinket. Hallottuk, hogy a Petőfi gimiben is van egy zenekar, abban játszik egy ügyes zongorista, aki énekel. Na, ez kell nekünk, Benkő Laci volt ez a srác, elhatároztuk, a két zenekart összeolvasztjuk, és együtt folytatjuk. Mindnyájunkat felvettek az egyetemre, és tudtuk, hogy a tanulás mellett tovább tudunk zenélni. Már Omega néven.

Építésznek készültél, az is lettél. Mert magadat jól felépítetted, toronymagasra…

– Nagyapám, nagybátyám miatt vonzó volt az építész pálya. Szüleim közgazdászok voltak, nem értettem mi a fenét csinálnak ott, ahol nincs pénz, hiszen az ötvenes években a pénz egy csökevényes izének számított. Tervhivatal, na, az igen! Rákosi elvtárs megmondja mit kell csinálni, és vagy van rá pénz, vagy nincs, de majd lesz. Döntő volt számomra az építészet mellett az is, hogy 1953 augusztusában megépült a Népstadion, hú, az maga volt a monumentális csoda! Na, igen, ilyet építeni magyarként, az maga a hivatás, a kihívás!

Az alakuló sulibandában úgy sorsoltátok ki a hangszereket. Neked a ritmusgitár jutott…

– Irányított sorsolás volt, hiszen Lauxnak volt dobszerkója, és dobolni is tudott. Nekem a gitár jutott, szívesebben húztam volna a basszust, mert azon csak 4 húr van, gondoltam azon könnyebb zenélni. Mivel nem tudtam a hathúroson játszani, nem volt könnyű az indulás, de szerencsére találtam egy gitártanárt. Klasszikus gitárt tanított, sámlit tett a lábam alá, az ujjaim összeakadtak a fura kéztartástól. Nem értettem mi ez, mert nem ezt láttam a Shadows lemezborítóján… A negyedik alkalommal észrevettem a tanár előszobájában a feliratot, hogy „rock and rollt nem tanítok!” Jé, lehet, hogy nem jó helyen járok? A nagyszüleimtől kértem Németországból egy gitáriskola könyvet, és abból tanultam meg végül játszani.

Eljutottatok a világhír küszöbére. Gondoltál erre, vagy csak álmodoztál erről?

– A Timerobber című lemezünk megjelenése után 1976-ban világossá vált, hogy amit a sportban szerettem volna alkotni – vagy világbajnoknak lenni, de legalább a lehetőségekhez képest a legtöbbet elérni –, az akár a zenében lehetséges is lehet. Ekkor éreztük, hogy a rockzene világbajnokságára is bejuthatunk, de hamar kiderült, hogy ezt a világot a professzionális üzlet nagyon behálózza. Tudtuk, ahhoz, hogy a világ szuper élvonalába kerüljünk, ahhoz disszidálni kell! Azt viszont nem akartam, ilyen árat nem szerettem volna fizetni ezért. Abban biztos vagyok, ha akkor az Omega együttes Nyugaton marad, valószínű, hogy a legmagasabb szintre is feljutottunk volna!

Az Omega hang, az űrrock előre megfontolt szándékkal készült, vagy csak spontán jött?

– Előre megfontolt döntés előzte meg. Az első angliai turnénkon 1968-ban tapasztaltuk az érzést: miért jöttünk mi ide, mi keresnivalónk van nekünk itt? Minek homokot árulni a Szaharában, vagy hűtőszekrényt az északi sarkon? Mert ebben a műfajban ott az utcasarkon is jobb zenekarok vannak, mint nálunk. Mi nem tudjuk a rockzenét, mert nem ide születtünk. Egy skót cigányzenekarnak sem lenne jövője nálunk… Mindenki csinálja azt, ami benne van a vérében! A mi hátterünk az európai muzsika, Liszt, Beethoven és nem a brit zene. Amikor a Pink Floyd Dark Side of The Moon albumát meghallottam, akkor döbbentem rá, hogy mi ne hard rockot csináljunk, mert a Deep Purple, a Led Zeppelin és a többiek szintjére az életbe nem jutunk el. De ez a Floyd-i világ, ez igen, ez lehet a mi holdunk túlsó udvara, hiszen ez nem áll tőlünk messze. Megtaláltuk végre az utunkat, Nyugat Európába is hívtak bennünket, na persze, mert itt meg nem nagyon szerették a briteket, és végre itt egy banda, amelyik képes megcibálni a brit oroszlán bajszát!

Elfutottak az évek, a felnőtté lett nagy fiad után 64 éves apukaként lett egy kislányod. Muszáj volt Lénának nevezni?

– Érdekes történet a névadó, nem volt olyan evidens, amilyennek ez tűnik. Hatvannégy éves voltam, a feleségem 23 évvel fiatalabb. Nagyon szerettem volna, ha a leendő gyermekünk kislány lenne. Czeizel Bandival jó barátok voltunk, mondtam te értesz ehhez, mondd meg, hogy lehet biztosan kislány a következő gyerekem? Ilyen vizsgálat követett amolyant, megkérdeztem, ha mindennel végzünk, hány százalék az esély, hogy lány lesz? Mondta, ötven. Ja, ennyit magamtól is képes vagyok produkálni. Az égiek velem voltak, lány lett. Apás szülés volt, a Balatonon voltam, mikor jött a hívás, hogy gyerünk, itt az idő. Autóba pattantam, aztán hajrá! Nem mondhatni, hogy túl lassan jöttem, a sztrádán lemeszeltek, megismertek, mondtam hova rohanok, de, ha már megállítottak, muszáj tenni valamit közölték, mert lefotóztak. Végül ezerforintos helyszíni bírság után utamra elengedtek, ez bizony a hivatalos úton jóval sokszorosa lett volna ennek. Mielőtt megérkeztem, mondta az orvos, rengeteg fotós vár rám a kórháznál, kijöttek, dokinak álcázva becsempésztek. Jó, de mi legyen a gyerek neve? Az én időmben megvoltak a standard nevek, féltünk, kiröhögnék olyan névvel. Nőgyógyász haverom sürgetett, mert a szülés után muszáj volt ráírni valami nevet az újszülött csuklójára tett szalagra. Nem tudtunk dönteni, de az autómról, az Opel Omegáról, melyre a rendőr is korábban csettintett, hogy milyen stílusos, beugrott a Léna. Mondtam Zsókának, hogy mit szól hozzá, közölte, korábban is ezt gondolta, csak nem merte mondani, hátha ciki. A doki közölte, jól van, ne dumáljatok tovább, megvan „véve” a név, Léna lesz és kész. Ma már el sem tudom képzelni a kislányt, csak Lénaként.

Már túl vagy a 70+-on is. Hovatovább, hogyan tovább?

– Nemrég voltam egy zenész barátom koncertjén, aki szintén nem ifjú már. Láttam, amit láttam. Elgondolkoztam, és eldöntöttem: ha az első jelét érzem annak, hogy nem tudom úgy megcsinálni a koncertet, ahogy azt kell, akkor nincs tovább. Az együttérzésre, a szánalomra nem tudok, nem akarok építeni, azzal nem tudnék együtt élni. Azon a koncerten megéreztem, hogy ilyen velem nem fordulhat elő. Ha már nem tudom azt csinálni, amit magamtól elvárok, amit mások elvárnak, akkor vége. Mert ez nem az a műfaj, amit erőltetni lehet a végtelenségig.