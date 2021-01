Beszakadt a jég a Velencei-tavon! – Mutatjuk miért életveszélyes a korcsolyázás

Amint arról január 19-én beszámoltunk, rengetegen korcsolyáztak a szemmel láthatóan is veszélyesnek tűnő Velencei-tavon. Meg is történt a baj, és egy korcsolyázó alatt beszakadt a jég, csak a szerencsének köszönheti, hogy ki tudott mászni, és nem történt tragédia. Ennek apropóján felkerestük, a Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány vezetőjét, hogy megtudjuk miért életveszélyes, és alkalmatlan a sportolásra a Velencei-tó jege.

Az elmúlt napok hideg időjárása, azt eredményezte, hogy a Velencei-tavon is jégréteg alakult ki, és sokan úgy gondolták ez már egyenlő azzal, hogy korcsolyát húzzunk és vakmerő módon, a félelem egy cseppnyi jelét sem mutatva száguldozzunk a tó jegén. Ez azonban rendkívül felelőtlen döntés és nem biztonságos, ugyanis a tó jege olyan vékony, hogy alkalmatlan a korcsolyázásra – jelentette ki Balogh Lajos.

– A Vízügyi Igazgatóság Tófelügyelete szerint január 17-én 2-3 centiméter volt a jég vastagsága maximum. Másnapra ez egy centivel nőtt, a legjobb körülmények között is csak 5 centiméter lehetett a tó jegének vastagsága. Ez igencsak messze van a biztonságosnak mondható jégvastagságtól, így bátran kijelenthető, hogy a tó jege sportolásra alkalmatlan, és életveszélyes tartózkodni rajta.

– Sokan a partfal köveit dobálták a jégre, hogy teszteljék. Ugyan ettől nem szakadt be, így biztonságosnak ítélték, de ez semmit nem jelent, ugyanis nem egy ember súlyáról beszélünk egy nagyobb kő esetében sem. Arról nem is beszélve, hogy ennek igen nagy kárát látják majd nyáron a fürdőzök, mivel több tonna kő is belekerült a tóba, ezek pedig az olvadás után a medret fogják „kényelmesíteni”.

Korcsolyázók a Velencei-tavon január 19-én

Az emberi felelőtlenség határtalan

– A jégen sportolás és a kődobálás is egyértelműen kijelenthető, hogy felelőtlenség volt. Nagyon vakmerőek az emberek, erre nincsenek szavak. Mi azon küzdünk, hogy télen nyáron biztonságossá tegyük a Velencei-tavat, de szomorúan tapasztaljuk, hogy az emberi felelőtlenség határtalan, és nem sok mindenkit érdekel, hogy most mit szabad, mit nem szabad csinálni. Ez nagyon elszomorító. 18-án körbejártuk a tavat, már akkor is sokan a jégre merészkedtek, pedig csak előtte pár nap volt igazán hideg. Felszólításra sem hagyják el a jeget, saját felelősségre hivatkoznak. De ilyen nincs, mert amikor ebből súlyos sérülés, vagy ne adj isten haláleset történik, akkor ezek a dolgok, hogy saját felelősség megszűnnek létezni.

Sokan a sekély vízre hivatkoznak

– Nyáron valóban sekély volt, de ne felejtsük el azt sem, hogy a párolgás megszűnt, de az utántöltés mennyisége maradt. Lehet, hogy csak néhány centiméter az emelkedés, ezt nem tudjuk pontosan megmondani, de egy kisgyermek esetében ez az emelkedés – ha beszakad alatta a jég – pár perc alatt tragikus lehet a következmény.

Mit tegyünk, ha megtörténik a baj?

– A legfontosabb, hogy ne essünk pánikba. Ha recsegő hangot hallunk, azonnal feküdjünk le a jégre, hogy minél nagyobb testfelülettel tartózkodjunk rajta, és próbáljunk meg csúszva a legközelebbi biztonságos ponthoz menni.

Ha beszakad alattunk a jég tárjuk szét karjainkat és ejtsük magunkat előre. Próbáljuk megakadályozni, hogy a jégfelület alá csússzunk, vagy lemerüljünk a vízbe. Kerüljük a felesleges mozdulatokat. Ha a jég újból és újból beszakad, vágjunk magunknak utat a part felé addig, amíg ki nem érünk a partra, vagy teherbíró jégfelülethez nem érünk.

Hogyan segíthetünk másokon?

Mindenféleképpen hason csúszva közelítsük meg a jégbe beszakadt személyt, de ne menjünk egészen a beszakadásig. Az utolsó szakaszt hidaljuk át segédeszközökkel (pl kabát,hosszú ág, bot, kötéllel,bármivel ami meghosszabbítja a kezünket a megfelelő távolság érdekében). Amennyiben a pórul járt személy távolabb van, akkor már a mentési művelet megkezdésével párhuzamosan dobáljunk pet palackokat, egyéb, a környezetünkben található a víz tetején lebegni képes tárgyakat a beszakadt személy környezetébe.

Ha több segítőtárs van a helyszínen, alkothatunk láncot úgy, hogy mindenki hason fekve az előtte lévő lábát fogja. Az odanyújtott segédeszközökkel húzzuk ki a bajba jutott személyt a jégre, majd a partra.

A jeges vízből mentett embert azonnal ne vigyük túlfűtött, meleg helyre. Miután a jeges vizes ruházatáról megszabadítottuk, dörzsöléssel próbáljuk a vérkeringését beindítani. A mentők kiérkezéséig száraz ruhába bugyoláljuk a szerencsés megmentettet!

Kérjük, hogy a fent leírtakat tartsák szem előtt és ne lépjenek a Velencei-tó jegére, mert könnyen tragédia lehet a családi kikapcsolódás vége! Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!