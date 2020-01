Besurranó tolvajok Fehérváron, újabb kutyatámadás – Ezt olvastátok decemberben

Az év végéhez közeledvén igyekszünk hónapokra lebontva összegezni, hogy mely cikkekre voltak a legtöbben kíváncsiak portálunkon.

Ezt ne hagyja ki! Villámgyors partikaják, ha csak 30 perce van a készülődésre

Összeállításunkból kihagytuk a közlekedési baleseteket, mert ellenkező esetben szinte kizárólag ebből kerülnének ki a top hírek.

1.Kutyái marcangoltak szét egy Fejér megyei nőt

Tragikus eseménynek lehettünk fültanúi a hónap közepén: saját kutyái marcangolták szét a fodrásznőt, aki eplepsziás rohamot kapott, ám halálát a kutyaharapások okozták. A részleteket itt olvashatják.

2. Elhunyt a novemberben Pusztaszabolcson, mentőbalesetben megsérült mentőgépkocsivezető

Villanyoszlopnak ütközött a mentőautó Pusztaszabolcson novemberben, s a sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy december 15-én elhunyt – közölte az OMSZ.

3. Meggyilkoltak egy dunaújvárosi nőt Nigériában

Savat itattak vele, majd megfojtottak egy dunaújvárosi nőt Nigériában. Rablótámadás áldozatai lettek férjével Lagosban, a férj súlyos sérülésekkel úszta meg a merényletet.

4. Többen összeverekedtek egy fehérvári parkolóban

A rendőrök gyors beavatkozásának köszönhetően nem fajult el az a verekedés, mely 6 férfi között zajlott Székesfehérváron a hónap utolsó előtti napján. Három férfit garázdaság és testi sértés miatt kihallgattak a rendőrök, egyiküket fogdába is szállították egy elmaradt szabálysértési pénzbírság megfizetése miatt.

5. Nagylóki tragédia: mécsesek világítanak a tragédia helyszínén

Nem érti senki a történteket, a tréfa kegyetlenre sikeredett. Amint arról beszámoltunk, egy férfi holttestét találták meg Nagylókon november 29- én hajnalban. 3 férfi egy szórakozóhely teraszán az ittas, alvó férfi hátára raktak egy felfordított széket, mivel ezt jó „tréfának” gondolták, majd szigetelőszalaggal szorosan a magatehetetlen embert körbetekerték, és magára hagyták a hidegben. A férfi az éjszaka során próbálta magát kiszabadítani, de az összekötözött székkel együtt felborult, és a hideg kövön kihűlt. A 30, a 32 és a 37 éves nagylóki férfiakat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói gondatlan emberölés vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

6. Hasmenésjárvány sújtaná az egyik Fejér megyei települést? Igazolások és táppénzigények

Egy Fejér megyei településen egyre többen és többen fordultak a háziorvoshoz azzal az indokkal, hogy hasmenésük van, és táppénzre mennének. Azonban ezeknek a betegeknek a száma olyan nagy, hogy az orvos közleményt adott ki. Valós tünetekkel menjünk csak orvoshoz, hiszen ő látja, hogy a felírt gyógyszereket kiváltottuk-e!

7. Besurranó tolvajok járnak Székesfehérváron, pár jó tanács, hogy mire figyeljünk!

Több ember is panaszkodott, hogy különböző módszerekkel próbálnak bejutni otthonaikba idegenek, egyik ilyen a kaputelefonos trükk, amikor is felcsengetnek az emberhez többször is, mire a lakó kimegy leellenőrizni, addig beosonnak otthonába és kifosztják. A rendőrség osztott meg pár tanácsot velünk, hogy miként kerülhetjük el ezeket az eseteket.

8. Drogkereskedőket fogtak el a rendőrök Fehérváron

Nyár óta vette és árulta a kábítószert a három Fejér megyei férfi, akiket egy összehangolt akció keretében kaptak el a rendőrök decemberben. Az elfogásról videófelvételt is készített a rendőrség, ezt cikkünkben tekintheti meg.

9. Életfogytiglant kért az ügyész a sárkeresztúri csecsemőgyilkosra

Két éven belül két újszülöttjét ölte meg a sárkeresztúri nő, ezért az ügyészség életfogytiglant kért a bíróságtól. A nő mindkét esetben eltitkolta terhességét aktuális párja elől, titokban szült és ölte is meg a gyermekeket. Az ügyészség a nő letartóztatását is indítványozta az ítélet kihirdetéséig.

10. Nyitott sorompó, fehér fényjelzés, érkező vonat Pusztaszabolcson – videóval

Vonat haladt át nyitott sorompók között, fehér fényjelzés mellett a város központi vasúti átjárójában, a helyiek szerint nem először. Megkérdeztük a MÁV-ot, hogy kell érteni ezt a helyzetet. A MÁV nyilatkozata szerint a szerelvény 15 km/h-val haladt át, tehát veszélyhelyzet nem alakult ki. A KRESZ pedig előírja, hogy álljunk meg az átjárónál, ha szerelvény közeledik…

Január TOP 10

Február TOP 10

Március TOP 10

Április TOP 10

Május TOP 10

Június TOP 10

Július TOP 10

Augusztus TOP 10

Szeptember TOP 10

Október TOP 10

November TOP 10